C'est une équipe tenace, un peu comme la Suède , que le Canada a vaincu en finale olympique à Tokyo pour remporter la première médaille d'or de son histoire, explique Bev Priestman. Si nous ne restons pas prudentes dans notre façon de jouer, les Mexicaines peuvent regagner la possession du ballon rapidement. Leur agressivité, c'est leur facteur X.

De ces deux matchs amicaux, Bev Priestman s'attend à une équipe du Mexique affamée qui ouvrira le jeu vers l'avant, en quête de buts marqués. Classée 28e au monde, l'équipe mexicaine n'a pas battu le Canada, 6e au classement mondial, en 14 matchs. Le dernier revers des Canadiennes dans ce duel nord-américain remonte à mars 2004, et les 5 dernières rencontres ont toutes abouties en victoires de l'unifolié.

Une situation que le Mexique voudra changer à domicile, d'autant plus que le Canada devra faire sans Adriana Leon, Janine Beckie, Stephanie Labbé, Ashley Lawrence et Shelina Zadorsky.

Deux d'entres-elles, Labbé et Lawrence, sont coéquipières au Paris St-Germain, en D1 Arkema, où deux joueuses ont reçu un résultat positif à la COVID-19 dimanche dernier. Priestman a confirmé que la gardienne de but étoile et deux de ses arrières-droites de premier choix sont indisponibles pour ce voyage au Mexique, alors qu'on savait déjà les attaquantes Leon et Becki absentes, pour blessures subies en club.

Labbé et Lawrence n'ont pas reçu le feu vert des médecins et ne peuvent être du voyage , a révélé Priestman, sans préciser si ce diagnostic avait à voir avec la COVID-19 ou un besoin de quarantaine. Toutes ces blessures ouvrent la porte pour accueillir de nouvelles joueuses.

« Dans le soccer moderne, le poste de latéral droit est celui qui peut avoir le plus grand impact sur un match. Et ce poste est à prendre présentement. Je vais faire appel à des nouveaux visages et offrir des premières sélections à de nouvelles joueuses. » — Une citation de Bev Priestman

Question de mentalité

Priestman prévient que les résultats de ces deux matchs amicaux en trois jours raconteront une histoire plus large que le score final, compte tenu des absences de taille dans le groupe et des conditions difficiles dans lesquelles les rencontres seront disputées.

Ce sera un véritable test pour nous. Deux matchs en trois jours, l'altitude du stade... Les joueuses pouvaient déjà sentir l'impact du manque d'oxygène dans leurs poumons aujourd'hui à l'entraînement , a illustré Priestman.

Malgré les apparences, l'entraîneuse-chef croit que ces deux matchs représentent l'occasion parfaite de bâtir la mentalité qui permettra au Canada de continuer à régner sur le soccer féminin mondial. Une certitude qu'elle ressent chaque fois [qu'elle] retrouve les joueuses en équipe nationale.

L'ambiance, l'énergie à l'entraînement, le désir de s'améliorer... Nos joueuses ont une étincelle dans les yeux qui prouvent que ce groupe veut accomplir encore beaucoup de choses , conclut Bev Priestman. Ce voyage au Mexique, c'est l'occasion de remporter deux victoires, mais surtout d'apprendre à gagner peu importe les contraintes, que ce soit l'altitude, les blessures ou la fatigue. Cette équipe, lorsque présentée à un défi, sait faire face à la musique.

L'équipe nationale de soccer féminin a joué à deux reprises depuis sa victoire olympique, en août: deux victoires face à la Nouvelle-Zélande, dans des matchs de gala à Montréal (1-0) et Ottawa (5-1) pour célébrer, devant les partisans canadiens, leur médaille d'or.

Une vraie chance de trophée pour Labbé

Priestman s'est aussi exprimée sur les chances de voir Stephanie Labbé et Christine Sinclair remporter des honneurs individuels.

Les deux joueuses ont été nommées cette semaine dans les listes Gardienne de l'année FIFA et Joueuse de l'année FIFA, après leurs saisons exceptionnelles, tandis que Bev Priestman est elle-même en nomination pour Entraîneuse de l'année FIFA.

Stéphanie Labbé qui réussit son arrêt contre Rafaelle, du Brézil, lors d'un tir de pénalité pendant le tournoi olympique de Tokyo. Photo : Getty Images / Koki Nagahama

Labbé n'a subi aucun revers du tournoi olympique, en plus de réaliser 4 arrêts sur des tirs de pénalité alors que l'équipe faisait face à l'élimination. Sinclair a quant à elle été capitaine de l'équipe qui a remporté l'or, en plus de mener le Thorns FC de Portland en demi-finale de la NWSL.

Steph [Labbé], avec sa performance remarquable à Tokyo, a de véritables chances de remporter ce prix prestigieux , croit Priestman. Christine [Sinclair], qui a mené l'équipe championne olympique en tant que capitaine, et avec sa saison pleine de succès en club comme en sélection nationale, peut aussi être fière de sa nomination. Honnêtement, elle a des chances elle aussi, car je crois qu'elle n'a pas toujours eu la reconnaissance qu'elle mérite au long de sa carrière. Le temps est peut-être venu.

« Je sais que c'est toute une équipe qui rend possible les distinctions individuelles, mais je suis très fière de Stephanie et Christine, et elles peuvent l'être elles-aussi. » — Une citation de Bev Priestman

La remise des prix FIFA se tiendra le 17 janvier 2022 à Zurich, en Suisse. L'année dernière, c'est la Britannique Lucy Bronze qui a été élu Joueuse de l'année FIFA, succédant à l'Américaine Megan Rapinoe, tandis que la Française Sarah Bouhaddi a mis la main sur le trophée de meilleure gardienne FIFA.