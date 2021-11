Les États-Unis égalent la série de la rivalité

Après trois avantages numériques infructueux du Canada, les Américaines ont brisé la glace dès leur première chance avec une joueuse en plus.

Le tir de Megan Keller a dévié deux fois avant de se retrouver derrière Ann-Renée Desbiens. C’est Hillary Knight qui a marqué son troisième but consécutif. Elle avait compté le but égalisateur et le but victorieux, dimanche à Kingston.

Quelques minutes plus tard, les Américaines se sont retrouvées à 5 contre 3 et en ont profité. Amanda Kessel a complété un tic-tac-toe parfait. Elle a profité des passes rapides d’Alex Carpenter et de Juncy Dunne.

Les efforts répétés des Canadiennes en fin de troisième période, dont deux minutes d'avantage numérique avec une sixième joueuse sur la glace, n'ont pas suffi.

Le décompte vers Pékin est amorcé

L’entraîneur canadien Troy Ryan a continué d’expérimenter avec des combinaisons différentes sur ses trios, question de poursuivre son évaluation et de voir où la chimie semble s’installer au sein des différentes unités.

Ainsi, après avoir évolué aux côtés de Marie-Philip Poulin, la meilleure buteuse du Canada, Sarah Fillier est retournée au centre des vétéranes, Mélodie Daoust et Natalie Spooner.

C’est Victoria Bach qui a eu la chance de rejoindre Poulin et Brianne Jenner sur le premier trio.

Il reste cinq affrontements entre les deux équipes avant les Jeux olympiques. Les deux équipes vont se retrouver dans le Midwest américain en décembre, puis en Alberta pour deux dernières confrontations au début janvier.

À Pékin, le Canada fera partie d’un groupe avec les États-Unis, la Finlande, la Suisse et le pays dont on doit taire le nom, celui dont le drapeau et l’hymne national sont toujours suspendus des Jeux…

Toutes ces équipes sont déjà assurées de participer aux quarts de finale.

Dans le groupe B, on retrouve la Chine, le Japon, la République tchèque et le Danemark, qui participe aux Jeux pour la première fois.

Les trois premiers au classement du groupe accèderont aux quarts de finale.