Marie-Eve Dicaire : l’objectif au-delà de l’adversaire

Même quand on lui souligne à grands traits l’apparent déséquilibre d’expérience entre elle et la Mexicaine Cynthia Lozano, Marie-Eve Dicaire n’en a essentiellement que pour le titre mondial qu’elle veut récupérer.

Dicaire (17-1) montera dans le ring face à Lozano (9-0, 7 K.-O.) le 17 décembre, au Centre Bell, avec la possibilité de remettre la main sur le titre des super-mi-moyennes de l'IBF qu’elle a perdu en mars contre l’Américain Claressa Shields.

Sur papier, tout pointe vers un affrontement à sens unique. Même si elle affiche sept victoires avant la limite, Lozano n’a jamais affronté une boxeuse avec un dossier supérieur à ,500, et encore moins une ancienne championne mondiale.

Dicaire assure qu’elle ne s’arrête pas aux statistiques. Pour elle, sa fiche et celle de Lozano ne compteront plus dès que la cloche retentira.

Le plus bel exemple récent est le combat qu’on a vu entre Oscar Rivas et Ryan Rozicki. Avant le combat, on avait l’impression que c’était David contre Goliath. Ça veut dire qu’il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. À la boxe, tout peut arriver , a aussitôt rappelé Dicaire, mardi, en visioconférence.

Elle a ensuite admis qu’elle est plus expérimentée que Lozano et qu’elle possède de meilleures aptitudes physiques.

« Dans certaines associations, Cynthia Lozano est classée en avant de moi. Pour moi, c’est très motivant parce que je me dis : "Il y a un problème ici et on doit corriger les choses." Il n’y a pas de meilleure façon que de l’emporter et de montrer qu’elle n’a pas d’affaire en avant de moi dans les classements. » — Une citation de Marie-Eve Dicaire

Elle a aussi rappelé que plus tôt dans sa carrière, elle s’est déjà retrouvée dans une position similaire à Lozano, que ce soit contre Lisa Garland, Chris Namus ou Mikaela Lauren.

Je me rappelle du désir et de la rage de vaincre que j’avais. Je présume que c’est comme ça que Cynthia va monter dans le ring, le couteau entre les dents, avec le désir de montrer à tout le monde qu’elle peut relever ce défi , a-t-elle enchaîné.

Dicaire pourrait devenir la quatrième au Québec après Lou Brouillard (1933), Arturo Gatti (2004) et Jean Pascal (2019), et surtout la première femme, à reconquérir une ceinture mondiale.

Peu de choses de Lozano

On aurait bien aimé poser des questions à Lozano, mais des ennuis de connexion Internet en provenance du Mexique ont rendu la chose impossible.

Assise dans une voiture en compagnie de son entraîneur, elle aura tout juste eu le temps de nous dire qu’elle se préparait bien pour ce qui allait constituer son premier combat à l’extérieur du Mexique, son premier duel de championnat du monde et sa première apparition sur un réseau de télévision majeur (ESPN).

En revenant du côté de Dicaire, on lui a demandé comment elle allait s’y prendre pour faire fi que Lozano avait été l’avant-dernière adversaire de sa compatriote Jeanette Zacarias Zapata, morte à Montréal trois mois plus tard.

J’ai bien pris le temps de décanter cette situation. Le monde de la boxe a été ébranlé par cette tragédie. J’ai pris le temps avec mon équipe d’analyser la situation et de comprendre les choses pour être capable de mettre ça derrière moi. Je vis dans l’instant présent. Je prépare le combat du 17 décembre et ce sera la même chose pour Cynthia Lozano , a insisté celle qui s’est vue décerner le Prix Maurice-Richard de la Société Saint-Jean-Baptiste.

Pour l'entraîneur Stéphane Harnois, il est primordial que Dicaire puisse développer davantage de vigueur dans ses coups.

Étant donné qu'elle est issue du milieu du karaté et des arts martiaux, elle aime sautiller. On s'est concentrés à ce qu'elle soit plus basse dans sa position pour placer ses coups de puissance. On aimerait qu'elle soit un peu plus agressive qu'elle l'a été dans le passé sans la dénaturer. Le but reste d'aller chercher les ceintures, peu importe qui est devant nous , a expliqué Harnois.

Enfin, Dicaire ne voit surtout pas son prochain combat comme un simple tremplin vers de plus grandes choses.

Pour elle, c’est un combat de championnat du monde. Rien de plus, mais surtout rien de moins.