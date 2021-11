Le stade olympique hôte du match d’ouverture du CF Montréal en MLS

Le circuit Garber a dévoilé lundi son calendrier en vue de l'an prochain. Le onze montréalais amorcera sa saison à Orlando le 27 février, au lendemain du coup d'envoi en MLS.

La campagne commencera plus tôt qu'à l'habitude afin de ne pas entrer en conflit avec le calendrier de soccer international, notamment avec la tenue du Mondial au Qatar à la fin de l'automne. La finale pour l'obtention de la Coupe MLS sera présentée le 5 novembre.

À noter qu'avant le début de la saison, les hommes de Wilfried Nancy disputeront une série de matchs aller-retour en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Ces duels contre un adversaire qui reste à être déterminé auront lieu en février.

Deux semaines après avoir raté leur qualification en éliminatoires, les Montréalais ont été sacrés champions canadiens au stade Saputo, dimanche, grâce à une victoire de 1-0 sur leurs éternels rivaux torontois.

Un triomphe qui met un baume sur une fin de campagne où le CF Montréal a dégringolé au classement de la MLS pour aboutir en 10e place dans l'Est, en retard de deux points sur les Red Bulls de New York, détenteurs de la 7e et dernière place donnant accès aux éliminatoires.