Les Américaines stoppent la série victorieuse des Canadienne

Que ce soit une finale olympique ou un match dit « amical », c’est toujours une bagarre épique entre le Canada et les États-Unis au hockey féminin.

Cette fois, les Américaines ont eu le meilleur 3-2 en prolongation grâce à un doublé héroïque de Hilary Knight.

Les États-Unis ont effacé un déficit de 0-2 en troisième période pour filer avec leur première victoire dans cette série de la rivalité, mettant ainsi fin à une série de quatre revers contre le Canada.

Les Canadiennes avaient gagné les deux premiers matchs de cette série, après avoir enlevé les deux affrontements lors du dernier Championnat du monde, incluant la finale.

Le match s’est déroulé devant 4212 bruyants spectateurs et spectatrices à Kingston.

Le Canada a frappé deux fois en moins de deux minutes en début de deuxième période.

Les Canadiennes ont d’abord profité du premier avantage numérique de la rencontre pour briser la glace. Marie-Phillip Poulin, utilisée à la pointe, y est allé d’un tir des poignets qui a dévié dans la circulation lourde devant le filet. C’est un 75e but dans l’uniforme de l’équipe nationale pour l’attaquante beauceronne.

Moins de deux minutes plus tard, la compagne de trio de Poulin, Sarah Fillier va trouver le fond du filet en faisant dévier au vol le tir de la défenseuse, Micah Zandee-Hart. Fillier a déjà quatre buts en trois matchs dans cette série.

La pauvre gardienne américaine, Nicole Helmsley ne pouvait absolument rien faire sur les deux buts, des tirs déviés à quelques mètres de son filet.

Les Américaines sont sorties en force en début de troisième, marquant deux buts en moins de deux minutes à leur tour.

Après avoir vu Hayley Scamurra réduire l’écart à un but, c’est la joueuse la plus expérimentée des États-Unis, Hilary Knight qui a ramené tout le monde à la case départ avec son premier but de la série.

Les deux grandes rivales se retrouveront à Ottawa mardi soir pour la 4e match de cette série qui se poursuivra au sud de la frontière en décembre.