Un premier départ pour Laurent Duvernay-Tardif dans une défaite des Jets

Laurent Duvernay-Tardif a obtenu un premier départ dans la NFL depuis le 2 février 2020, dimanche, dans une défaite des Jets de New York face aux Dolphins de Miami.

Sa nouvelle équipe s'est inclinée à domicile par la marque de 24-17.

Il s'agissait pour le joueur québécois d'un premier départ depuis le match du Super Bowl LIV, qu'il avait remporté en 2020 avec les Chiefs de Kansas City.

Le diplômé en médecine de l'Université McGill avait mis sur pause sa carrière de footballeur afin de combattre la pandémie de COVID-19.

Le garde prenait la place de Greg Van Roten dans la formation partante. Les Jets ont obtenu les services du Québécois contre l'ailier rapproché Dan Brown à la date limite des échanges.

Son retour a été gâché par les Dolphins, qui ont profité de leur visite à New York pour enregistrer un troisième gain de suite.

Les Jets ont nivelé le pointage 14-14 au 3e quart grâce à une bombe de 62 verges du quart-arrière Joe Flacco vers la recrue Elijah Moore.

Tuo Tagovailoa a toutefois pris les choses en main par la suite avec une poussée de 77 verges, qui s'est conclue par une courte passe de cinq verges vers Myles Gaskin pour le majeur.

Au quatrième quart, les deux équipes ont chacune réussi un placement.

Tagovailoa a été victime d'une interception dans le match. Il a terminé sa journée de travail avec deux touchés et 273 verges amassées par la passe. Son opposé Flacco a récolté 291 verges par la voie aérienne, tout en complétant lui aussi deux passes de touché.

Laurent Duvernay-Tardif a joué un premier match depuis le 2 février 2020. Photo : usa today sports / Brad Penner

L'agent de Duvernay-Tardif, Sasha Ghavami, avait confié à Radio-Canada Sports que son client était heureux de joindre une nouvelle équipe, puisque ce nouveau départ lui permettrait d'obtenir du temps de jeu.

Les Jets, qui connaissent une saison difficile, encaissent ainsi un huitième revers cette saison. Ils n'ont remporté que deux matchs jusqu'ici.

Un record pour Jonathan Taylor dans un gain écrasant des Colts

Jonathan Taylor a établi un record d'équipe avec cinq touchés et les Colts d'Indianapolis ont écrasé les Bills de Buffalo 41-15, dimanche après-midi.

Taylor a réussi trois touchés en première demie, en route pour devenir le premier joueur de la NFL à enregistrer cinq majeurs lors d'un même match depuis les six touchés d'Alvin Kamara contre les Vikings du Minnesota, le 25 décembre 2020.

Taylor a conclu son match avec 185 verges au sol et il a devancé Derrick Henry au premier rang au chapitre des verges par la course (1122). Taylor montre également un total de 14 touchés, ce qui lui a permis de devancer James Conner au sommet.

La vedette du match a obtenu au moins 100 verges de la ligne de mêlée et un touché pour un huitième match d'affilée, ce qui a égalé la meilleure séquence de la NFL, établie par l'ancien des Colts Lydell Mitchell (1975 et 1976) et LaDainian Tomlinson (2006).

Les Bills (6-4) ont laissé le premier échelon de la Division est de l'Association américaine aux Patriots (7-4). Les deux équipes croiseront le fer deux fois au cours des cinq prochaines semaines.

Les Colts (6-5) ont continué leur lancée alors qu'ils présentent une fiche de 5-1 à leurs six dernières sorties. La troupe d'Indianapolis avait perdu ses cinq duels cette saison contre une équipe qui a participé aux séries l'an dernier.