Une deuxième médaille individuelle pour Pascal Dion en Hongrie

Le patineur de vitesse québécois Pascal Dion a décroché une deuxième médaille individuelle à la Coupe du monde sur courte piste de Debrecen, dimanche, en Hongrie, en terminant deuxième au 1000 m. Il a également aidé l’équipe canadienne à remporter l’or au relais masculin et l’argent au relais mixte.

Le Montréalais de 27 ans a mené une bonne partie de la course en finale jusqu’à ce que son compatriote Jordan Pierre-Gilles tente un dépassement audacieux aux dépens du Néerlandais Itzhak de Laat pour se faufiler en 2e place.

La manœuvre a nui à Dion et a permis à Hwang Daeheon de prendre l'avance. Le Sud-Coréen l’a finalement emporté avec une bonne longueur devant le Canadien. De Laat a obtenu le bronze et Pierre-Gilles a été pénalisé. Le Sherbrookois a conclu en 5e place.

Meneur du 1000 m cette saison dans le circuit de la Coupe du monde, Dion avait également gagné l’argent samedi, au 1500 m.

Du côté féminin, Courtney Sarault a aussi été pénalisée en finale du 1000 m et a dû se contenter de la 4e place. La Néo-Brunswickoise de 21 ans a été la 2e à franchir la ligne d'arrivée après avoir poussé la Polonaise Natalia Maliszewska, qui tentait de la dépasser.

C’est la Néerlandaise Suzanne Schulting, championne du monde en titre, qui a remporté l’or devant la Sud-Coréenne Choi Minjeong. Maliszewska a complété le podium.

Schulting a gagné les trois épreuves individuelles cette fin de semaine en Hongrie, en plus de décrocher l’or avec le relais féminin.

Troisième samedi sur 1500 m, Sarault espérait remporter sa première médaille cette saison au 1000 m. Elle semblait sur la bonne voie après avoir remporté aisément sa course de demi-finale.

Kim Boutin et Alyson Charles ont toutes deux été éliminées en quarts de finale. Charles Hamelin a connu le même sort chez les hommes.

Trois médailles aux relais

Au relais masculin, Dion, Hamelin, Pierre-Gilles et Steven Dubois ont livré toute une performance en finale pour procurer la médaille d’or au Canada.

Deuxièmes pendant une bonne partie de la course derrière les Sud-Coréens, ils ont su résister aux attaques des Russes et des Hongrois. Ils ont finalement profité d’une ouverture pour se faufiler en tête avec six tours à faire.

Les Sud-Coréens ont dû se contenter de la médaille d’argent. Les Hongrois ont fini troisièmes.

Au relais mixte, les patineurs canadiens ont obtenu l’argent. Florence Brunelle, Camille de Serres-Rainville, Hamelin et Dubois se sont maintenus au deuxième rang, derrière les Chinois, tout au long de la finale.

Les Français ont profité d’une chute d’un patineur hongrois dans l’avant-dernier tour pour se faufiler jusqu’à la troisième marche du podium.

Au relais féminin, Charles, Brunelle, Sarault, de Serres-Rainville et Boutin ont procuré l’argent au Canada. Les Néerlandaises ont terminé premières et les Chinoises, troisièmes.