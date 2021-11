Question d’engagement

Dominique Ducharme a tenté par tous les moyens d’y trouver un remède. Des entraînements à la dure alors qu’on aurait pu s’attendre à un congé pour sa troupe exténuée, des modifications régulières à ses trios, des répliques parfois cinglantes dans les médias, parfois presque cajoleuses. Rien n’y a fait.

Samedi soir contre les Predators, nouvelle tactique, il a opté pour une formation à 11 attaquants et 7 défenseurs.

Je trouvais que ça nous donnait plus d’options en arrière dans nos combinaisons. Et en avant aussi, tu peux en donner plus à certains attaquants qui ont des bons matchs , a-t-il expliqué.

Brendan Gallagher n’a pas détesté.

J’ai trouvé que tout le monde était impliqué, engagé dans le match et tout le monde a contribué. Les 11 attaquants ont fait leur job ce soir. On devra le refaire encore.

Voilà. L’engagement. On parle ici surtout d’effort, d’intensité. C’était au rendez-vous en première période. C’était chaotique, mais présent néanmoins.

Et quand un gardien de 25 ans qui n’a pas signé une victoire dans la LNHLigue nationale de hockey en près de deux ans vous tient dans le match en repoussant 15 tirs au premier vingt, dont 7 chances de marquer de qualité, il y a de quoi trouver une source de motivation supplémentaire.

Samuel Montembeault a réalisé un arrêt important en première période pour empêcher Ryan Johansen d'ouvrir la marque. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Récapitulons jusqu’à présent. Une formation différente et un gardien substitut, réclamé au ballottage il y a un mois et demi, ont aiguisé l’instinct de compétition du CH dans cette victoire de 6-3 contre les Predators. Le fait de s’être fait humilier par les Penguins à domicile il y a deux jours y était certainement pour quelque chose également.

Ne nous y trompons pas par ailleurs. Même si le Tricolore a doublé Nashville au fil d’arrivée, il s’est malgré tout fait dominer 12-6 pour les chances de marquer de qualité. Pas parce qu’il a levé le pied lorsqu’il était en avance 5-0, simplement parce que les Preds ont été plus constants dans leurs menaces pendant 60 minutes. Ça aussi, c’est une question d’engagement.

L’entraîneur-chef a souvent abordé le thème depuis le début de l’année. Il y a eu cette fameuse sortie après le deuxième match à Buffalo.

Ça fait trois mois qu’ils se font dire qu’ils sont bons, qu’ils sont beaux, comment ils sont extraordinaires. À un moment donné, c’est comme quand tu dis à ton jeune de ne pas mettre la main sur le poêle. Il faut qu’il l’essaye, il la met. Je pense qu’ils l’ont ressenti , avait alors déclaré Ducharme. C’était le 14 octobre.

Dans sa tournée médiatique samedi, Marc Bergevin a admis avoir senti que quelque chose clochait dès le camp d’entraînement. Un manque d’engagement.

Le groupe d’entraîneurs a-t-il laissé aller ça trop longtemps avant de réagir?

De un, je les avais avertis avant le camp que ce serait un défi , a commencé Ducharme. Mentalement, de partir d’où on était avec le court laps de temps qu’on avait pour se prépare, il fallait recommencer à zéro. Je les avais avertis avant le camp, j’en ai parlé pendant le camp. On faisait du bon travail dans les entraînements, du bon travail dans les matchs à la maison. C’était l’opposé sur la route. de repartir à zéro. On ne leur a pas donné tant de breaks que ça […] La combinaison [du] physique et [du] mental a contribué à cette disparité dans notre engagement au début de saison.

Cette finale de la Coupe Stanley, et la Commedia dell’arte qui s’en est suivie, commence à avoir le dos large. Il peut certainement y avoir une gueule de bois associée à ça, mais éventuellement, ça ne peut plus servir d’excuse.

Se faire une place

Ryan Poehling est un assez grand tribun, selon les standards de la Ligue nationale, s’entend. Un tribun au débit du Rio Santo Domingo qui mâche ses mots, mais un tribun quand même. On avait vu une maturité dans ses propos au camp d’entraînement qui ne s’était pas transposée dans son jeu jusqu’alors.

C’est chose faite depuis son rappel et son premier match dans la LNHLigue nationale de hockey cette saison, le 11 novembre. Avec ses deux buts samedi, il en totalise trois, faisant de lui le plus prolifique marqueur du club au cours des dix derniers jours.

Exception faite du match contre les Penguins, Poehling, pour la première fois, semble à sa place. Il pilote le quatrième trio, mais Ducharme lui donne quelques gâteries à l’occasion. Un tantinet d’avantages numériques, des présences ici et là avec des ailiers plus talentueux. Il a remplacé Christian Dvorak au centre de Jonathan Drouin et Josh Anderson par moments samedi soir.

Le jeune Américain semble avoir compris quelque chose et il pourrait compliquer la tâche de l’organisation lorsque tout le monde sera en santé, particulièrement parce qu’il évolue au centre, une position vulnérable à Montréal.

« Mentalement, je me sens mieux. Je sais que je dois avoir confiance en moi, c’est le plus important. Tu fais des gaffes, mais quand ça arrive, tu dois juste travailler fort » — Une citation de Ryan Poehling

Il a aussi ajouté une phrase rarement prononcée dans l’histoire de l’humanité, mais qui démontre une certaine maturité, la perspective acquise ces dernières semaines.

Dans le pire des cas, tu retournes à Laval, un endroit que j’aime. Ça m’a aidé et je trouve que je fais un bon travail jusqu’à maintenant , a-t-il laissé tomber.

Poehling progresse. Et depuis qu’il est de retour avec l’équipe, il y croit. Il joue avec passion. Il est engagé. Samuel Montembeault aussi.

D’autres l’étaient également samedi soir : Drouin, par exemple, Gallagher ou encore Artturi Lehkonen.

Mais c’est tout de même étonnant qu’il aille fallu que Montembeault donne l’exemple et que Poehling le suive pour faire triompher le Canadien. Eux jouent comme s’ils n’avaient rien à perdre.

Je suis juste vraiment content d’être à Montréal , a lâché le gardien québécois quand on lui a demandé une réflexion sur cette saison en montagnes russes qui a commencé en Floride pour lui.

Il y a certainement là une leçon à tirer. L’engagement est d’abord et avant tout un état d’esprit.

En rafale

Nick Suzuki connaissait une soirée de rêve dans le cercle des mises au jeu après deux périodes. Le jeune centre était parfait en 11 essais. Il a finalement terminé sa soirée à 72 % d’efficacité (13 en 18).

Il s’agissait de la première victoire dans la LNHLigue nationale de hockey de Montembeault depuis le 11 février 2020. La statistique est moins révélatrice qu’il n’y paraît. Le Québécois n’a pas joué à ce niveau l’année dernière. Il a perdu six départs entre ses deux gains.

S’il faut souligner un point négatif dans cette victoire, ce serait certainement le jeu de Jeff Petry. À regarder la feuille de statistiques, rien n’y paraît. Un différentiel de +3 en 20 minutes, 8 tentatives de tir dont 5 ont atteint la cible. Pourtant, bon nombre de ses passes en sortie de zone étaient prévisibles et interceptées par l’adversaire. Sa prise de décisions fait encore défaut.

Pour se remonter le moral, laissons toutefois les mots de la fin à Lehkonen, ce grand sage, qui a enfilé son premier but de la saison, un premier depuis sa réussite maintenant légendaire le 24 juin lors du sixième match de la série contre Vegas.