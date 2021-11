Un premier départ au Centre Bell pour Samuel Montembeault

C'est Cayden Primeau qui avait été envoyé dans la mêlée par Dominique Ducharme lors des deux derniers matchs de l'équipe. Le gardien québécois va donc obtenir un premier départ au Centre Bell en saison régulière.

Après avoir essuyé une défaite gênante de 6-0 jeudi face à Sidney Crosby et sa troupe, le Tricolore affrontera une équipe qui vient de remporter trois de ses quatre derniers affrontements.

Matt Duchene, Roman Josi et Mikael Granlund mènent leur formation avec un total de 16 points en autant de rencontres cette saison.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Malgré le nuage noir qui plane au-dessus du vestiaire du CH, les joueurs, eux, n'ont pas perdu espoir.

On met le match contre Pittsburgh complètement de côté et on regarde ce qu’on avait commencé à bâtir dans le match contre les Rangers , a déclaré Jonathan Drouin quelques heures avant le coup de sifflet initial.

On était dur à jouer contre. Ce soir, on va jouer contre une équipe qui est comme ça aussi, ce n’est pas facile de pénétrer dans leur zone. Ils ont de bons défenseurs qui patinent bien. C’est à nous de continuer à bâtir sur ce qu’on faisait. C’est une game simple, pas compliquée, mais qui demande du travail , a-t-il poursuivi.

Après la séance d'entraînement facultative de samedi, Dominique Ducharme a confirmé que le Tricolore jouera avec 11 attaquants et sept défenseurs face aux Preds. Chris Wideman sera de retour dans la formation, alors que Michael Pezzetta sera laissé de côté.

Par ailleurs, le défenseur Joel Edmundson était de retour à l'entraînement samedi matin. Il n'est toutefois pas encore prêt pour un retour au jeu.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

C’est positif, c’est bon signe. Graduellement, il devrait rembarquer dans des entraînements avec contacts. C’était le plan de l’avoir sur la glace ce matin avec ses coéquipiers. C’est bon de la voir sur la glace comme ça , a déclaré Dominique Ducharme.

Ducharme a également fait une brève mise à jour au sujet de Carey Price lors de sa conférence de presse d'avant-match. Le gardien vedette du CH ne devrait pas être présent à l'entraînement la semaine prochaine.