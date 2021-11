Finales de l’ATP : Medvedev à un gain du championnat

Associated Press

Associated Press

Le Russe Daniil Medvedev a dominé le Norvégien Casper Ruud 6-4, 6-2 samedi, et il a mérité son billet pour le match de championnat des Finales de l'ATP.

Vainqueur du tournoi l'an dernier, Medvedev, deuxième joueur mondial, a eu besoin de moins de 80 minutes pour éliminer Ruud, qui en était à sa première présence à ce rendez-vous de fin d'année réservé au top 8 du tennis masculin.

En finale dimanche, Medvedev croisera le fer avec le vainqueur du duel entre le numéro un mondial Novak Djokovic, de la Serbie, et l'Allemand Alexander Zverev, classé troisième.

Ce match devait avoir lieu plus tard samedi.

Maintenant qu'il ne reste que les trois meilleurs joueurs au classement de l'ATP, Medvedev s'est fait demander si lui-même, Djokovic et Zverev représentaient le nouveau Big Three du tennis masculin – l'étiquette employée pour qualifier la domination qu'ont exercée Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic pendant tant d'années.

Djokovic a gagné trois des quatre tournois du grand chelem en 2021, Medvedev a gagné l'autre et Zverev a décroché la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Je ne veux pas reprendre l'étiquette , a répondu Medvedev, mais nous sommes certainement les trois meilleurs au monde en ce moment. C'est facile [à calculer] au tennis, parce que au tennis, c'est le classement.

Imposant le rythme dès le début de l'affrontement, Medvedev a maintenant gagné ses neuf dernières présences aux Finales de l'ATP après avoir perdu ses trois matchs en 2019, alors qu'il en était à sa première participation.

Un coup droit gagnant en décroisé de Medvedev a mis fin à un échange de 32 coups et permis au Russe d'inscrire un bris hâtif lors de la manche initiale.

Puis, Medvedev a commencé à apporter de la variation à son jeu, avec quelques excursions au filet et des amortis, en route vers un autre bris à mi-chemin de la deuxième manche.

Ruud a été victime d'un autre bris lorsqu'il a interrompu l'action pour contester une décision. La reprise vidéo a confirmé la décision initiale, donnant ainsi la chance à Medvedev de gagner le duel à son service.

Medvedev a mis fin à l'affrontement à sa première balle de match, grâce à une combinaison service-volée exécutée à la perfection.

Medvedev n'a fait face à aucune balle de bris et il a gagné 11 points sur 15 lorsqu'il s'est aventuré au filet.

Plus de détails à venir.