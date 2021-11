L’Ontarien Max Moffatt médaillé d’argent en slopestyle à Innsbruck

Associated Press

L’athlète de 23 ans, de Caledon en Ontario, était sixième après sa première descente en finale. Il s’est hissé sur le podium grâce à une deuxième descente présentant un haut degré de difficulté et une performance sans faute sur les rails.

Moffatt s’est classé entre deux Norvégiens, soit Birk Ruud, qui a terminé premier, et Ferdinand Dahl, qui a fini troisième.

Il n’y a pas beaucoup de mots pour décrire comment je me sens présentement , a déclaré Moffatt, dans un communiqué de Freestyle Canada.

C’est une journée de rêve que je n’oublierai jamais, a-t-il poursuivi. Je me sentais vraiment bien aujourd’hui. Pas de pression, mon but était de m’amuser, comme toujours. À la fin, honnêtement, tout fonctionnait pour moi. J’arrivais à exécuter toutes les manœuvres que je voulais et j’ai fait ma meilleure descente de la semaine. C’est de bon augure pour le reste de la saison.

Megan Oldham, de Parry Sound en Ontario, a obtenu le meilleur résultat canadien chez les femmes en se classant septième.