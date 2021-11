Bobsleigh : les équipages canadiens au pied du podium à Igls en Autriche

Justin Kripps et Cameron Stones ont pris le 4e rang en bobsleigh biplace lors de la première épreuve de la saison de Coupe du monde, disputée samedi à Igls. Cynthia Appiah a obtenu le même résultat en monobob.

Kripps, de Summerland en Colombie-Britannique, et Stones, de Whitby en Ontario, avaient fini au 5e rang de la première descente. Ils ont pris le 3e rang de la seconde.

Sur la piste relativement plane de 1,428 km, ils ont terminé avec un chrono cumulé de 1 min 43 s 49/100, à un centième de seconde de l'équipage britannique qui est monté sur la troisième marche du podium.

Je suis satisfait, car je n'ai jamais eu beaucoup de succès en biplace à Igls, a réagi Kripps. Finir si près du podium, c'est encourageant. Cameron a fait d'excellentes poussées, et ça nous a aidés.

Nous pouvons monter sur le podium si nous peaufinons quelques aspects de notre performance , a-t-il affirmé.

Rappelons que Kripps est champion olympique en titre, ayant piloté le bob victorieux (ex aequo avec le bob allemand) aux JO de 2018.

C'est justement l'Allemand Francesco Friedrich, qui a partagé la médaille d'or olympique avec Kripps en 2018, qui a remporté l'épreuve de samedi à Igls avec son freineur Alexander Schüller.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, dans ses 33 dernières épreuves de Coupe du monde, Friedrich a gagné 26 fois et a fini deuxième 7 fois.

L'autre équipage allemand, composé de Johannes Lochner et de Floridan Bauer, a fini au deuxième rang.

Chris Spring, de Calgary, et Mike Evelyn, d'Ottawa, ont fini au 8e rang.

Kaillie Humphries sur le podium

La Canadienne, qui représente maintenant les États-Unis, a terminé deuxième de l'épreuve de monobob, disputée au même endroit. Elle a été battue par l'Américaine Elana Meyers Taylor.

L'Allemande Laura Nolte a fini au troisième rang.

Cynthia Appiah en monobob Photo : Getty Images / Lintao Zhang

La Torontoise Cynthia Appiah a fini au pied du podium, en quatrième place, grâce à un chrono de 1:50,73.

Elle a raté le podium de 9 centièmes de seconde. Melissa Lotholz d'Edmonton a terminé au 5e rang.

Première à s'élancer sur la piste glacée, Appiah a obtenu le meilleur temps de réaction dans les deux manches. Quelques erreurs à la fin du parcours de 14 virages lui ont coûté une place sur le podium.

J'ai des sentiments partagés, a réagi Appiah. Je ne pensais pas être à ce point énervée de partir la première. Je suis contente de mes poussées, mais j'ai eu du mal à m'installer dans mon bob.

Il faut que je sois plus constante sur la totalité du parcours si je veux monter sur le podium, a-t-elle ajouté. M'es poussées sont tellement dynamiques que je suis capable de prendre une avance quasiment insurmontable, mais la régularité de la glisse et les capacités techniques du pilotage sont essentielles pour l'emporter.

Le monobob féminin fera ses débuts olympiques lors des JO d'hiver de 2022.

Un top 10 pour le Canada en luge

Deux jeunes lugeurs canadiens, Cole Zajanski et Devin Wardrope, ont terminé au 8e rang en luge biplace lors d’une compétition préolympique en Chine, organisée par la Fédération internationale de luge (FIL).

Contre les meilleurs au monde, les deux athlètes de Calgary ont bien négocié les 16 virages de la piste du Centre national de glisse Yanqing, la même installation qui accueillera les athlètes pour les JO d’hiver 2022.

Wardrope, âgé de 20 ans, et Zajanski, 19 ans, ont enregistré un chrono combiné de 1 min 58 s 944/1000 au total des deux manches.

Nous sommes super contents d’avoir obtenu ce résultat à seulement notre deuxième épreuve biplace en Coupe du monde, a expliqué Wardrope. Cependant, nous avons fait plusieurs erreurs en bas de la piste que nous aurions aimé rectifier.

Cette piste est vraiment unique, a-t-il souligné. Les installations et l’architecture sont uniques en leur genre.

Le duo canadien avait obtenu la 13e place au classement à son seul autre départ en Coupe du monde la saison dernière à Altenberg en Allemagne.

Ce sont les Allemands Toni Eggert et Sascha Benecken qui l'ont emporté avec un temps de 1:57,610. L’équipage autrichien de Thomas Steu et Lorenz Koller a fini au 2e rang (1:57,819) devant les Lettons Andris Sics et Juris Sics (1:58,039).

En luge individuelle, le Canadien Reid Watts, de Whistler, a terminé en 16e place. L’Allemagne a réalisé un balayage. Johannes Ludwig (1:54,597) a devancé ses compatriotes Felix Loch (1:55,451) et Max Langenhan (1:55,455).