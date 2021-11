Pascal Dion en argent, Courtney Sarault en bronze au 1500 m en Hongrie

Les patineurs de vitesse canadiens Pascal Dion et Courtney Sarault sont tous deux montés sur le podium au 1500 m à la Coupe du monde de courte piste de Debrecen, en Hongrie, samedi.

La Néo-Brunswickoise Courtney Sarault est parvenue à se hisser sur le podium en 3e place en prenant l'intérieur dans le dernier tour.

La Néerlandaise Suzanne Schulting a mené la charge dans les derniers tours et a réussi à préserver sa position pour l'emporter devant la Sud-Coréenne Lee Yubin par moins d'un dixième de secondes. Sarault a terminé à seulement 17 centièmes de l'argent.

Du côté masculin, les Québécois Pascal Dion et Charles Hamelin participaient à la finale.

Avec moins de cinq tours à compléter, Dion et Hamelin patinaient respectivement en 2e et 3e position, mais le vétéran a dû céder quelques places après avoir été ralenti par quelques légers contacts avec des adversaires et a terminé 6e.

Devant, Pascal Dion a su maintenir sa position dans les derniers tours pour terminer 2e derrière le Chinois Ren Ziwei.

La journée de samedi à Debrecen se conclura avec les 500 m.

D'autres résultats à venir.