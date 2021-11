Défaits par le Rouge et Noir, les Alouettes se tournent vers Hamilton

Les Alouettes ont conclu leur saison avec une performance en deux temps vendredi au stade Percival-Molson. Le Rouge et Noir d'Ottawa a joué les trouble-fêtes et infligé une défaite de 19-18 aux Montréalais, qui ont perdu leurs derniers espoirs d'entamer les éliminatoires à domicile.

En retard de sept points et profondément dans son territoire, avec moins de trois minutes à écouler au match, le Rouge et Noir a entamé une ultime séquence offensive qui s'est conclue par un touché. Les visiteurs ont opté pour un converti de deux points, qu'ils ont réussi, faisant place à la consternation dans le camp des Alouettes.

Timides d'entrée de jeu, après deux placements du botteur David Côté, les Alouettes ont pris leur envol au deuxième quart avec une paire de touchés du receveur Jake Wieneke pour s'installer aux commandes 18-3.

Au moment où l'attaque décollait, la défense ne laissait que des miettes au Rouge et Noir, freiné après deux essais dans quatre séquences consécutives durant la première demie. Les Moineaux semblaient en voie de signer une clinique de football, mais le vent a étrangement tourné après la mi-temps.

Un revirement commis tôt au troisième quart a redonné vie aux visiteurs et freiné l'élan des Alouettes. Le quart-arrière Caleb Evans a lui-même fait payer l'erreur des locaux en amassant la verge manquante pour le majeur pour resserrer l'écart à 18-11.

Nommé joueur par excellence de l'équipe plus tôt cette semaine, le porteur de ballon William Stanback a été retiré de la rencontre afin d'éviter une possible blessure et lui offrir du repos à neuf jours des éliminatoires. C'est justement son substitut Jeshrun Antwi qui a perdu le ballon et remis le Rouge et Noir sur les rails.

Celui-ci n'était pas au bout de ses peines. Le remplaçant de Stanback a échappé l'objet deux autres fois, la seconde étant récupérée par le Rouge et Noir dans les derniers instants du quatrième quart lorsque les Alouettes menaçaient non loin de la zone des buts.

Les Alouettes seront en action au coup d'envoi des éliminatoires du circuit Ambrosie le 28 novembre prochain avec la présentation dans un premier temps de la demi-finale de l’Est contre les Tiger-Cats, à Hamilton.

D'autres détails suivront.