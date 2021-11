Piette redeviendra le rival d’Osorio dimanche

Samuel Piette ne s'en cache pas : lui et Jonathan Osorio sont de très bons amis à l'extérieur d'un terrain de soccer. Et sur la pelouse aussi, lorsque la feuille d'érable décore leur chandail. Mais dans des circonstances comme celles qui prévaudront dimanche au stade Saputo, l'animosité, et non l'amitié, sera au rendez-vous.

Cinq jours après avoir partagé un moment historique pour le soccer canadien après la victoire de 2-1 de l'équipe nationale masculine face au Mexique par une soirée glaciale à Edmonton, Piette et Kamal Miller seront de nouveau les ennemis d'Osorio et de Richie Laryea lors de la finale du Championnat canadien entre le CF Montréal et le Toronto FC.

Pour Piette et Miller – et Laryea voit les choses du même œil dans la Ville Reine – il ne leur sera pas difficile de laisser de côté les moments d'allégresse vécus en début de semaine et se concentrer sur un match au défi bien différent.

Non, parce que le travail, c'est le travail , a répondu Piette sans détour lorsque la question lui a été posée en visioconférence vendredi après-midi.

Dans la vie de tous les jours, il est l'un de mes meilleurs amis , a-t-il ajouté en parlant d'Osorio. Mais maintenant, nous allons devoir être des ennemis dimanche, batailler l'un contre l'autre. Nous avons une finale à jouer contre Toronto, il s'agit d'un rival. Nous savons ce que ça représente pour le club, pour les fans et pour les joueurs aussi. Nous avons la chance, premièrement, de soulever la Coupe [des Voyageurs] et, deuxièmement, de mériter une place dans la Ligue des Champions pour l'année prochaine , a ajouté le milieu de terrain du CF Montréal.

« Je n'hésiterai pas à faire un tacle à l'endroit d'un joueur avec lequel j'ai joué à Edmonton. » — Une citation de Samuel Piette

Je pense que c'est ce que nous allons faire de notre côté, et c'est certain que c'est qu'ils vont faire de leur côté , a mentionné Laryea en réponse à la même question, après l'entraînement du Toronto FC vendredi.

Ce que nous avons fait avec l'équipe nationale est extraordinaire. C'est fantastique, et nous n'avons pas encore terminé. Mais, maintenant, notre attention est tournée vers cette finale pour la Coupe [des Voyageurs] , a-t-il renchéri.

Laryea ainsi que Miller ne se posent pas de questions non plus sur leur niveau d'intensité en prévision du rendez-vous de dimanche, même après toute l'allégresse vécue au cours des derniers jours et des dernières semaines.

Pour moi, c'est le même état d'esprit , a déclaré Miller.

Je vais tout donner, sachant que c'est le dernier match au calendrier pour moi. La rencontre contre le Mexique était la dernière avec le Canada, et celle-ci sera la dernière avec Montréal. C'est certain que je vais me donner à fond pour ne pas avoir de regrets après le match. Je vais tout laisser sur le terrain.

Pour le CF Montréal, le match de dimanche lui donnera l'occasion de répéter son exploit de 2019 alors qu'il avait réussi à vaincre le Toronto FC dans une série de deux matchs aller-retour pour mériter son billet pour la Ligue des champions de la CONCACAFConfédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes .

Et pour Wilfried Nancy, une telle opportunité apporte de nombreux bénéfices. Il y a bien sûr des avantages financiers pour le club, mais aussi toutes les expériences enrichissantes de matchs contre des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui offrent des styles différents.

Franchement, cette compétition-là est super intéressante sur tous les plans. C'est pour ça qu'on veut tout faire pour essayer d'y participer chaque année. On a l'opportunité de le faire, on va tout faire parce que, pour l'avoir vécu, c'est bien, c'est super , a affirmé Nancy.