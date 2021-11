La Coupe Davis disputée à huis clos en Autriche

Je sais que les équipes, les organisateurs et toutes les personnes engagées dans la compétition partageront notre déception de voir les matchs de Coupe Davis à Innsbruck disputés à huis clos , indique le président de l'ITF, David Haggerty dans un communiqué.

Il précise que les préparatifs pour l'organisation des matchs se poursuivent conformément à toutes les directives gouvernementales autrichiennes.

Nous connaissons l'importance du public lors d'une compétition comme la Coupe Davis. Mais nous allons suivre toutes les mesures prises pour aider à améliorer la situation liée au coronavirus et qui est devenue critique , affirme pour sa part le PDG de Kosmos Tennis, la société qui a racheté l'illustre compétition internationale par équipe, Enric Rojas.

Les questions d'organisation liées à la nouvelle situation, y compris le remboursement des billets déjà achetés, sont en discussion et les décisions seront annoncées dans les prochaines heures , conclut le communiqué de l'ITF.

L'Autriche a annoncé vendredi un confinement de l'ensemble de sa population à partir de lundi, quelques jours après avoir pris une mesure similaire pour les personnes non vaccinées, devenant ainsi le premier pays de l'Union européenne (UE) à prendre une telle mesure en raison de l'augmentation des cas de COVID-19.

Outre Innsbruck, qui doit accueillir les groupes C (France, Grande-Bretagne, République tchèque) et F (Serbie, Allemagne, Autriche), Turin recevra les groupes D (Croatie, Australie, Hongrie) et E (États-Unis, Italie, Colombie), tandis que Madrid présentera les groupes A (Espagne, Russie, Équateur) et B (Canada, Kazakhstan, Suède).

Innsbruck accueillera également un quart de finale, tout comme Turin, tandis que les deux autres quarts puis les demi-finales et la finale seront joués à Madrid.