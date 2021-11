L’équipe canadienne de soccer masculin égale son meilleur classement mondial

Dynamisé par ses victoires contre le Mexique et le Costa Rica , le Canada a grimpé de huit places, soit jusqu'au 40e rang du plus récent classement mondial de la FIFA. Cela égale sa meilleure position jamais enregistrée.

Les joueurs canadiens avaient également atteint le 40e rang en décembre 1996. La FIFA, qui a commencé à compiler le classement en 1992, a remanié sa formule en 2018.

Le Canada a entrepris l'année au 72e rang, mais n'a cessé de gagner du terrain grâce à une fiche de 13-2-4 en 2021 qui a permis à l'équipe de John Herdman de dominer le tour final en cours des qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du monde.

Le Canada a subi ses seules défaites contre les États-Unis et le Mexique à la Gold Cup. Les Canadiens ont dominé leurs rivaux 55 buts à 11 cette année.

Le Canada occupait le 94e rang, entre le Gabon et les îles Féroé, lorsque Herdman a pris ses fonctions d'entraîneur en janvier 2018. À l'époque, les représentants de l'unifolié étaient classés 10es parmi les pays de la CONCACAF derrière le Mexique, les États-Unis, le Costa Rica, la Jamaïque, le Panama, Haïti, le Honduras, Curaçao et Trinité-et-Tobago.

Aujourd'hui, ils sont 3es de la région.

Le Mexique a glissé de cinq positions au 14e rang après les défaites en qualifications de la Coupe du monde contre les États-Unis et le Canada ce mois-ci. Quant aux Américains, ils ont grimpé de la 13e à la 12e place pour prendre dominer les pays de la CONCACAF.

La Belgique, le Brésil et la France demeurent en tête du classement, mais leur avance est désormais réduite. L'Angleterre et l'Argentine ont toutes les deux gagné une place, respectivement aux 4e et 5e positions, tandis que l'Italie a perdu deux échelons au 6e rang. L'Espagne et le Portugal suivent dans l'ordre. Le Danemark et les Pays-Bas complètent le top 10.

Sur les 13 pays déjà qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar l'an prochain, 11 sont classés parmi les 15 meilleures nations. La Serbie (no 23) et le Qatar (no 51) sont les autres équipes qualifiées.

Les Canadiennes, médaillées d'or aux récents Jeux olympiques de Tokyo, sont classées 6es par la FIFA.