Valtteri Bottas le plus rapide au Qatar, Stroll 6e après une panne

La F1 roule pour la première fois sur le circuit de Losail près de Doha, d'une longueur de 5,380 km, habituellement utilisé pour de grands prix de moto.

À la nuit tombée, sur le circuit éclairé artificiellement, Bottas a été le plus rapide de la deuxième séance de travail de 60 minutes.

Il a négocié le tracé en 1 min 23 s 148/1000 pour devancer de 2 dixièmes de seconde le Français Pierre Gasly (AlphaTauri).

Les réglages étaient bons dès le début, a expliqué Bottas dans le paddock. On a eu quelques ajustements à faire dans la deuxième séance, mais rien de majeur. L'équipe a bien travaillé. C'est très encourageant pour le week-end. Mais bon, ce ne sont que des essais libres. Il y a encore du boulot.

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) a pris le 4e rang à 42 centièmes du temps de référence, derrière son rival Max Verstappen (Red Bull) qui, lui, a cédé 35 centièmes à Bottas.

Je suis loin encore, a dit Hamilton. Je suis un peu lent, et je dois comprendre pourquoi. Le pilotage, ça va, ce sont des virages à haute vitesse. C'est un circuit qui est demandant physiquement.

La voiture tient le coup, pas de gros souci, a dit le Britannique, même s'il y a de petits bobos à force de monter sur les vibreurs.

Rappelons que la Britannique a 14 points de retard sur Verstappen au classement des pilotes avec trois courses à disputer.

Comme on roulait pour la première fois de nuit, on voulait voir comment la voiture allait réagir, a dit le Néerlandais. Il semble y avoir une grosse différence entre les pneus mi-durs et les tendres, et les tendres ne m'ont pas impressionné.

Il y a encore beaucoup de choses à comprendre, a-t-il rappelé. C'est toujours comme ça la première fois sur un circuit.

Le Canadien Lance Stroll avait perdu 25 minutes de travail, bloqué au garage lors de la première séance après que l'équipe eut découvert une fuite hydraulique, mais il s'est bien repris dans la deuxième séance.

Stroll a enregistré le 6e chrono, à 557 millièmes du meneur.

Non seulement les mécaniciens ont bien travaillé pour réparer la fuite, mais l'équipe a su trouver les bons réglages pour que le Québécois puisse s'exprimer dans les 26 tours qu'il a négociés dans la deuxième séance.

Lance Stroll sort du garage à Losail au Qatar. Photo : Aston Martin / Twitter

Le Torontois Nicholas Latifi a conclu au 18e échelon dans sa Williams, à 2,061 s de Valtteri Bottas.

Mercedes-Benz déboutée

À la suite de la mise en ligne des images de l'incident de Sao Paulo prises depuis la voiture de Max Verstappen, Mercedes-Benz avait demandé à la FIA de réexaminer l'incident et de revoir sa décision.

Au moment de l'incident, le directeur de course Michael Masi avait décidé de ne pas faire enquête.

Montage photo : en haut, Max Verstappen au 47e tour dans le virage no 4, puis en bas, au 48e tour, avec Lewis Hamilton collé à lui (à sa droite) Photo : TSN / Formula One

La FIA a donc examiné la demande de Mercedes-Benz sur la base du nouvel élément vidéo, qui montre comment Verstappen a agi dans son cockpit pour négocier le virage et contenir l'attaque de son rival.

Elle a décidé de ne pas réexaminer l'incident et a rejeté le recours de l'équipe allemande.

Au 48e tour du Grand Prix du Brésil, attaqué par l'extérieur au virage 4, Max Verstappen avait défendu sa première place et avait obligé Lewis Hamilton à sortir des limites de la piste.

Les images de la tentative de dépassement de Lewis Hamilton sur Max Verstappen au 47e tour du Grand Prix du Brésil Photo : TSN / Formula One

Mercedes-Benz avait demandé un réexamen de la décision, espérant une sanction a posteriori contre Max Verstappen et Red Bull. L'équipe allemande, entendue jeudi comme Red Bull par la FIA, a versé au dossier les images de caméras embarquées de la monoplace de Verstappen.

Les commissaires de course de la FIA estiment que la séquence vidéo ne montre rien de spécial qui soit particulièrement différent des autres angles dont ils disposaient (au moment de la décision), ou qui modifie particulièrement leur décision qui était basée sur la séquence initialement disponible , ont-ils expliqué.

Nous nous y attendions , a dit le directeur de l'équipe Mercedes-Benz, Toto Wolff, en rencontre de presse au moment où la décision a été rendue.

Nous voulions déclencher les discussions à ce sujet, car ce sera probablement un thème dans les trois prochaines courses. Donc, l'objectif est atteint , a-t-il précisé.

Le dirigeant autrichien a assuré que le but de la démarche n'était pas de convaincre la FIA de sanctionner Red Bull.

Résultats de la deuxième séance d'essais libres du GP du Qatar :