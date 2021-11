Toujours plus bas

Si des états généraux sur le développement du hockey sont nécessaires, tel que nous les a promis François Legault, on avait l’impression, à regarder le Canadien se faire trucider par les Penguins jeudi soir, que l’équipe aurait bien besoin d’entreprendre les siens. À l’interne.

Les Penguins avaient perdu leurs trois derniers matchs, comme le Canadien. Ils n’en avaient remporté que deux à leurs dix derniers, comme le Canadien. Là s’arrêtent les comparaisons.

Sidney Crosby et ses amis avaient l’air affamés tout au long de cette dégelée de 6-0, tandis que le CH a paru amorphe dès les premiers instants du match. Des passes imprécises, des yeux au ciel, d’autres signes de frustration parmi tous ceux qui se sont multipliés au cours des dernières semaines.

Jeff Petry et Brendan Gallagher ont uni leurs efforts dans l’incohésion à la ligne bleue adverse; quelques instants plus tard, Sidney Crosby ouvrait la marque. Il n’y avait que 3 min 36 s de jouées et, déjà, l’issue semblait évidente.

Le partisan pouvait bien tenter de se raccrocher à quelques bouées de sauvetage. Cole Caufield était de retour après une absence de près de trois semaines, même le premier ministre du Québec en était toute chose avant la rencontre. Mattias Norlinder, espoir à la défense, effectuait ses premiers pas dans la LNH.

Des instants de réjouissance? Pas vraiment.

Caufield a bien eu quelques fulgurances ici et là, une tout particulièrement en début de deuxième période où il a obtenu deux chances de marquer sur la même présence. On a revu la teigne talentueuse, mais pas longtemps.

Dominique Ducharme s’est d’ailleurs assuré de spécifier, à propos de son jeune joueur, qu’il avait eu de l’explosion en attaque , en laissant entendre que c’était seulement à l’attaque justement.

Dans le cas de Norlinder, rien à signaler : du jeu honnête en 17 min 39 s, un tir au but. Une montée par le centre de la glace en première période à l’origine de la meilleure chance de marquer de son club à ce moment, un signe qu’il était de plus en plus confortable au fil du match , a assuré le Suédois.

Encore là, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Parce qu’ultimement, de ce match, cette huitième défaite en ayant accordé cinq buts ou plus, ce 15e revers (!!!) en 19 parties, il n’y a rien à retenir.

« Ce soir, on a juste été mauvais. Tout le monde peut passer par là, mais ce soir on a été mauvais. Je peux essayer de décortiquer toutes les facettes du jeu, on a été mauvais. » — Une citation de Dominique Ducharme

Quand tu donnes autant de buts, il y a probablement plusieurs choses qui ont mal tourné dans un match , a ajouté le défenseur Ben Chiarot.

Je retiens qu’on doit marquer plus de buts , a fait valoir Norlinder.

Et tout est dans ces trois petites citations. Le cynisme que fait naître cette situation, la frustration, l’inconfort, un certain aveu d’impuissance aussi.

Déjà que le spectacle est triste à regarder, imaginez en être un des acteurs.

Ben Chiarot, qui a terminé à -4 par ailleurs, a essayé de tourner le regard vers l’avenir quand il lui a été demandé si c’était difficile de ne pas céder à la panique.

On n’a pas d’options. Il reste beaucoup de matchs, une longue route encore. On a un match dans deux jours. Il faut oublier celle-là et se préparer pour la prochaine , a lancé le défenseur.

Comme s’il essayait de s’en convaincre. Une litanie qu’il faut se répéter souvent. Une litanie qui ressemble de plus en plus à une berceuse.

Que faire avec les jeunes

Les défaites s’empilant, le danger est réel que l’environnement dans ce vestiaire devienne particulièrement nocif. Que l’ambiance soit délétère et aille une influence sur les plus jeunes joueurs qui tentent de s’établir et qui ont tant à prouver.

Vaut-il mieux, dans le contexte, leur laisser la chance de se battre pour un enjeu réel dans la Ligue américaine ou bien leur offrir une compétition significative dans la LNH. Au quart de la saison à peine, la question sera de plus en plus d’actualité.

Mattias Norlinder (à droite) n'a pas paru déclassé, à son premier match dans la LNH. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Les jeunes ne peuvent pas être vus comme un bloc monolithique, a insisté Ducharme.

C’est vraiment plus individuellement , a-t-il spécifié.

S’ils ne font que survivre , il faudra alors réfléchir à la suite des choses, mais s’ils réussissent à se développer, alors la réponse coulera de source.

À eux de nous montrer où ils en sont. S’ils peuvent continuer à s’améliorer et s’ils peuvent suivre le rythme de la saison alors que le jeu sera de plus en plus difficile , a ajouté l’entraîneur.

Les séries étant pratiquement hors d’atteinte, le CH devra se pencher sur le dossier plus tôt que tard. À quel point, cela vaut-il le coup de tenter de sauver ce qu’il reste de cette saison au détriment du développement. Bizarrement, le Tricolore aura peut-être à privilégier le bien individuel plutôt que le bien collectif.

Ce serait une hérésie en temps normal. Ça ne semble plus si farfelu désormais. Et le Canadien n’a que lui à blâmer pour ça.