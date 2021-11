Comité pour la relance du hockey : Enrico Ciccone bien peu optimiste

Je n’aime pas les comités, vous le savez. Faut pas que ça dure longtemps , a prévenu d’emblée François Legault, jeudi, lors de la conférence de presse annonçant la création du groupe d’experts. Le comité va remettre son rapport le 1er avril avec des recommandations, à Isabelle Charest [la ministre de l'Éducation et responsable du sport].

Ciccone, qui fait partie de l’opposition officielle, a soupiré en entendant ces mots.

C’est précipité. Vous parlez à un gars qui veut une réforme dans le hockey, qui veut améliorer son sport. Mais en même temps comme législateur je dois faire la part des choses , dit-il. Ça fait 20 ans que je dis qu’il faut une refonte du hockey, qu’il faut revoir les manières que l’on fait les choses, ici au Québec.

« Mais je vois qu’on veut arriver à des recommandations le 1er avril. On est le 18 novembre. Les fêtes s’en viennent, on ne va pas siéger à Noël! » — Une citation de Enrico Ciccone, député de la circonscription de Marquette

Ça prend du temps pour arriver à une refonte. Il faut aller dans les autres pays, voir ce qu’on fait de bien en Finlande, en Suède, aux États-Unis, qu’est-ce qu’ils font de bien là-bas , ajoute-t-il.

Les Américains produisent de plus en plus de joueurs qui atteignent la Ligue nationale de hockey (LNH). Leur système de développement est aussi bien différent que celui qui prévaut au Québec, avec une trentaine de matchs par année, contrairement aux 68 que l’on retrouve dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il y voit là une corrélation claire.

On devrait apprendre de cela, plutôt que de penser qu’on peut faire de l’argent avec nos joueurs québécois dans des ligues semi-professionnelles.

Des représentants de la LHJMQ seront autour de la table, et Ciccone souhaite qu’ils soient réceptifs à l’idée d’alléger leur calendrier d’activités. J’espère qu’ils vont être objectifs dans leur participation, et qu’ils ne vont pas tenter de tirer la couverte de leur bord.

L’ancien des Draveurs de Trois-Rivières et des Cataractes de Shawinigan déplore aussi le moment choisi pour annoncer la création de ce groupe de travail. Jocelyn Thibault, un homme extraordinaire, qui connaît bien toutes les étapes du hockey québécois, vient d’entrer en poste à Hockey Québec. Sa mission est de remettre le hockey sur les rails, et là on lui tire le tapis sous les pieds.

Thibault, qui est entré en fonction en octobre, fait partie des spécialistes nommés dans le comité présidé par Marc Denis, un autre ancien gardien de but de la LNH

« Et le premier ministre a insisté pour dire que les recommandations ne seront pas mises sur une tablette. Est-ce qu’on va imposer à Jocelyn Thibault ce qui se décidera dans ce comité, même s’il en fait partie? » — Une citation de Enrico Ciccone

Ciccone ne doute toutefois pas que des idées pertinentes ressortiront de ce remue-méninges en accéléré. Il espère simplement que celles-ci pourront être fournies, et non imposées, au nouveau patron de Hockey Québec.

Il y a dix ans, d’autres grands états généraux du hockey québécois avaient été détaillés, lors d’un sommet organisé en 2011. Mais force est de constater que les propositions qui en sont ressorties à l’époque n’ont pas porté fruit, selon Ciccone.

Ce n’est pas que les recommandations étaient pas bonnes, à l’époque, au contraire il y en a eu d’excellentes. Est-ce qu’elles ont été mises en application correctement? Dans la dernière décennie, on a vu les structures intégrées venir au monde, et on voit que c’est un échec total.

François Legault est toutefois persuadé que cette fois, ce serait la bonne. Il a tenté de convaincre les journalistes que le rapport ne se retrouvera pas à amasser la poussière sur une tablette du ministère. Moi j’aime le hockey. Je veux être capable de dire après ma retraite politique que j’ai contribué à amener plus de femmes et d’hommes au hockey. Plus aux Jeux olympiques. Plus dans la LNH.

Enrico Ciccone au sujet du comité de relance du hockey québécois Photo : Radio-Canada Sports

Problèmes de structure

Ciccone en est convaincu : le hockey québécois est gravement malade. La grande réorganisation du hockey mineur en structures intégrées , au début des années 2010, a pavé la voie à des inégalités. Ces structures visaient à regrouper l’expertise de chacune des régions administratives de la province sous un même toit, mais cette stratégie a aussi eu pour effet de laisser pour compte un bassin important de joueurs au développement plus tardif.

Depuis 20 ans, on crée des spécialistes du hockey. On cible les jeunes tellement tôt avec la structure actuelle, et on les rassemble. Mais ça fait quoi pour ceux aux échelons inférieurs?

En conférence de presse, la ministre Isabelle Charest a donné l’exemple de son fils qui a abandonné le hockey à 14 ans. Une période d’âge critique, où les garçons et les filles sont plus susceptibles d’accrocher définitivement leurs patins.

Isabelle Charest, François Legault et Marc Denis Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

C’est marquant comme période. Pourquoi perdons-nous tant d’athlètes à cet âge? Il faudra trouver une façon de garder les jeunes dans le sport. Pourquoi quitte-t-il le hockey même s’il y a des opportunités, des ligues? , se demande-t-elle.

Son opposé à l'Assemblée nationale croit avoir la réponse. Ils délaissent le hockey, et même le sport, car on n'a pas créé des athlètes, mais des hockeyeurs. Il faut, selon lui, diriger les jeunes vers la pratique de plusieurs disciplines. Il faut utiliser tous les sports pour former des hockeyeurs .

Il s’agit d’un des principaux points qu’il aurait aimé apporter lui-même à la table de discussions. Il croit d’ailleurs qu’il aurait reçu une invitation pour y être, s’il ne trouvait pas à être un adversaire politique du gouvernement Legault.

Si je n’avais pas fait le saut en politique, je crois que j’aurais été sollicité, oui, car j’ai beaucoup d’expérience dans ce genre de mandats , affirme celui qui a appris en même temps que tout le monde, à travers les médias, la mise en place du comité.

« Je comprends qu’on veut garder le politique hors du comité, mais le comité a quand même été commandé par le premier ministre lui-même, c’est ironique. » — Une citation de Enrico Ciccone

Et aurait-il accepté l’invitation, même avec un échéancier qu’il considère comme irréaliste? Est-ce qu’on sera capable d’arriver à une refonte complète? J’en doute. Mais j’aime mon sport, je serais imbécile de dire non et de ne pas m’impliquer.

Isabelle Charest a d’ailleurs précisé que le groupe ne serait pas hermétique, et que d’autres personnes seraient appelées à participer.