Les Canadiennes vont jouer au Mexique les 27 et 30 novembre

Cela fera partie d'un camp tenu au Mexique, de lundi prochain au 1er décembre.

Ce sera une étape importante de notre parcours vers le Championnat féminin de la Concacaf l'été prochain , a dit Bev Priestman, entraîneuse-chef de l'équipe.

Cette tournée nous permettra d'évaluer quelques joueuses en vue de l'avenir et de commencer à faire certains ajustements tactiques à l'approche du Mondial de 2023.

Priestman a aussi abordé le peu de répit entre les rencontres et le site de celles-ci.

Le court laps de temps et la haute altitude nous compliqueront la tâche, a-t-elle dit. Ça fait partie de ce que nous devons traverser pour bâtir le groupe en vue de ce qui nous attend.

Ce seront cette année les 16e et 17e matchs du Canada, dont la fiche est sept victoires, six matchs nuls et deux défaites.

Dix-huit des 22 championnes olympiques du Canada seront en uniforme les 27 et 30 novembre. Parmi elles, il y aura Christine Sinclair, meilleure marqueuse mondiale avec 188 buts en 306 matchs internationaux de classe A.

Le Canada et le Mexique se sont affrontés quatre fois depuis la Coupe du monde de 2015. Le Canada a toujours prévalu.

En plus du triomphe à Tokyo, l'équipe canadienne a obtenu le bronze aux Jeux de 2012 et 2016, en plus d'avoir été championne Concacaf en 1998 et 2010.

Parmi les 26 athlètes de l'unifolié, on compte les Québécoises Évelyne Viens et Marie Levasseur.