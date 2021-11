Québec met sur pied un comité pour la relance du hockey

Le hockey québécois traverse une période trouble et le gouvernement du Québec a décidé d'aller voir ce qui se passe.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé jeudi la formation d’un comité pour la relance et le développement du hockey.

Ce comité de 15 personnes, formé notamment par d’anciens joueurs et anciennes joueuses de haut niveau, sera présidé par Marc Denis, ancien gardien de but de la LNH qui agit maintenant comme analyste à RDS.

Le travail d’équipe rassembleur et constructif commence maintenant. J’approche avec rigueur et ouverture le rôle de capitaine d’une équipe chevronnée qui saura avoir un impact positif pour nos jeunes, soucieux de pratiquer un sport qui leur procure du plaisir , a commenté Marc Denis.

Le groupe devra présenter un rapport et des recommandations à la ministre déléguée à l'Éducation et responsable des Sports et des Loisirs, Isabelle Charest, le 1er avril 2022, autour de ces thèmes:

Accessibilité;

Développement du hockey dans différents contextes (découverte, initiation, récréation, compétition, haut niveau);

Recrutement, formation et encadrement des entraîneurs et des officiels;

Modèles de compétition;

Réussite éducative des joueuses et des joueurs;

Développement du hockey féminin ainsi qu’auprès d’une clientèle variée et inclusive;

Sécurité et intégrité des joueuses et des joueurs.

Le premier ministre s’est engagé à ce que le rapport ne se retrouve pas sur une tablette.

Le hockey, c’est notre sport national. Ça fait partie de notre identité, de notre fierté et aussi des plaisirs de la vie, souligne François Legault. Grâce à la création d’un comité d’experts pour relancer le développement du hockey, je souhaite que l’on assiste à la renaissance du hockey québécois. C’est comme ça qu’on va redevenir une pépinière de talents. C’est comme ça que le Québec va redevenir une puissance du hockey.

François Legault a parlé d’une période difficile que traverse le hockey québécois en soulignant la diminution du nombre de participants, le manque d’arbitres et d’entraîneurs et le coût élevé de la participation.

M. Legault a également relevé que le nombre de Québécois est à la baisse dans la LNH, notamment avec le Canadien, qui a disputé un match sans aucun joueur originaire du Québec dans sa formation, le printemps dernier, pour la première fois en plus de 100 ans.

Le nouveau directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, fera naturellement partie du panel d’experts en compagnie de Guillaume Latendresse, un autre ancien hockeyeur professionnel qui est déjà engagé dans le développement du hockey avec les Riverains du Collège Charles-LeMoyne.

Le hockey féminin sera aussi bien représenté avec la nouvelle membre du Temple de la renommée Kim St-Pierre et Caroline Ouellet, quadruple médaillée d’or olympique, qui est maintenant entraîneuse associée à l’Université Concordia.

Des données publiées récemment montrent que le nombre de hockeyeuses au Québec est nettement moindre qu'en Ontario et on ne retrouve que trois Québécoises au sein du programme olympique.

Danièle Sauvageau, qui a mené le Canada à une médaille d’or olympique et qui gère le Centre 21.02, un centre de haute performance établi à l’auditorium de Verdun, siégera également au comité.

Mme Sauvageau ne sera pas la seule membre provenant du milieu des entraîneurs, puisque Dany Dubé s’y joindra également.

L'analyste des matchs du CH à la radio a déjà coécrit un livre, C’est l’enfant qui compte : grandir par le sport, dans lequel il abordait notamment le rôle des parents dans le sport.

Les arbitres et officiels sont aussi représentés. Québec a fait appel à l’ancien arbitre de la LNH Stéphane Auger, de même qu’à l’ancien joueur Stéphane Quintal, qui a dirigé le comité de sécurité des joueurs de la LNH.

Dominic Ricard, qui a été entraîneur dans la LHJMQ et au niveau scolaire, a également été invité, tout comme l’adjoint au commissaire du circuit junior majeur, Martin Lavallée.

Le Canadien de Montréal sera aussi représenté par sa vice-présidente responsable de l’engagement communautaire, Geneviève Paquette.

Finalement, Albert Marier, qui a étudié les fondements de la pratique sportive dans un document publié en 2019, et le journaliste Marc Durand complètent le groupe.