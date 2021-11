Garbiñe Muguruza écrit une page d’histoire aux Finales de la WTA

La lauréate de Roland-Garros en 2016 et Wimbledon en 2017 boucle de la meilleure façon une année 2021 qui l'a vue revenir au plus haut niveau, avec deux victoires à Dubaï et Chicago, après trois ans loin du top 10.

Pour sa quatrième participation à l'épreuve après 2015, 2016 et 2017, Muguruza jouait sa première finale des Finales de la WTA. Contrairement à Arantxa Sanchez qui fut la première de son pays à atteindre ce stade en 1993, finalement battue par l'Allemande Steffi Graf, au Madison Square Garden de New York, elle n'a pas laissé passer l'occasion de la remporter.

Kontaveit, qui concluait une fin de saison tonitruante, marquée par quatre titres décrochés, entre fin août et fin octobre, à Cleveland, Ostrava, Moscou et Cluj, était pourtant une rivale à ne pas mésestimer.

Et à la forme éblouissante de l'Estonienne, Muguruza a opposé son expérience des grands rendez-vous qui lui a certainement servi dans l'approche du match et dans les moments-clés de la rencontre.

C'est elle qui, mieux entrée dans la finale, brise le service de son adversaire une première fois pour mener 2-1, avant que sa rivale ne lui rende immédiatement la pareille. Une bonne réaction qui ne l'a pas empêchée ensuite de commettre trop de fautes directes, cédant à nouveau son engagement au septième jeu.

Muguruza, plus solide, a su empocher la première manche, grâce à un superbe lob défensif après un long échange, une fois de plus sur le service de Kontaveit.

Cette dernière a fait en sorte de forcer son destin dans la deuxième manche, résistant à de nombreuses balles de break pour elle en convertir une et mener 4-3, puis 5-3. Mais l'Espagnole a retrouvé son tennis de contre et sa longueur de balle, ce qui a déstabilisé sa rivale, pour remporte les quatre jeux suivants et s'imposer en 1 h 39 min.