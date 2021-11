L’année de David Ménard

Quand les Alouettes ont rapatrié David Ménard en février 2020, personne ne croyait vraiment qu’il serait le représentant de l’équipe aux titres de meilleur joueur défensif et de meilleur joueur canadien à sa première saison.

Même dans le site Internet de l’équipe, l'embauche de David Ménard s’était retrouvée discrètement insérée dans une dépêche intitulée : Les Alouettes ajoutent quatre Québécois à l’alignement .

En 2019, il avait été libéré par les Lions de la Colombie-Britannique avant d’être réengagé pour terminer la saison.

Maintenant âgé de 31 ans, Ménard a établi des marques personnelles avec 16 plaqués défensifs et 8 sacs.

L’athlète de Jonquière a aussi reçu des honneurs individuels de la LCF pour la première fois de sa carrière. Il a été choisi parmi les joueurs par excellence de la 12e semaine de la saison et a été nommé joueur du mois d’octobre.

C’est l’fun de se faire reconnaître et de se faire dire : "Good job." J’ai tellement travaillé fort ces dernières années , a-t-il confié mercredi.

Je pense que c’est la vie qui me retourne tous les efforts que j’ai faits.

L’entraîneur-chef Khari Jones n’a pas été renversé par les succès de David Ménard, qu’il a connu avec les Lions.

Je me rappelle qu’il m’a toujours impressionné. Il n’avait peut-être pas récolté le même nombre de sacs que cette année, mais il était toujours celui qui faisait un jeu quand vous en aviez besoin.

S’il a connu des saisons intéressantes à Vancouver, Ménard ne s’est jamais démarqué comme cette année. Mais il n’a jamais joué autant que cette saison.

En Colombie-Britannique, je faisais des jeux. J’ai connu deux saisons de six sacs et je jouais peut-être 15 jeux par match. Maintenant, j’en joue autour de 30 par match…

David Ménard performe en 2021 comme il le faisait en 2010 quand il a été nommé recrue de l’année au football universitaire québécois après avoir mené la ligue avec neuf sacs en huit matchs.

Quand il a été repêché au quatrième tour par les Lions, Ménard venait de finir sa carrière universitaire avec 25,5 sacs, un record qui tient toujours avec les Carabins de l’Université de Montréal.

À Vancouver, toutefois, on l’a fait jouer sporadiquement à l’intérieur de la ligne défensive comme plaqueur, plutôt qu’à la position d’ailier défensif où il a toujours été un chasseur de quart de haut niveau.

La solide saison que David Ménard connaît, il aurait probablement pu la vivre plus tôt, si on lui en avait donné l’occasion. Même si la LCF impose l’utilisation d’un certain nombre de joueurs canadiens, ça ne veut pas dire qu’ils auront nécessairement la chance de se faire valoir.

Un doublé pour David Côté

David Ménard n’est pas le seul joueur à représenter les Alouettes dans deux catégories. Le botteur David Côté a été choisi recrue de l’année et joueur par excellence dans les unités spéciales.

Le jeune homme en a surpris plusieurs dès le camp d’entraînement.

Il a été parfait depuis le début de la saison sur les bottés de moins de 40 verges (23 en 23) et n’a manqué qu’un converti en 33 tentatives. Sa constance et son calme ont quelque chose de rassurant pour les entraîneurs.

Ça a été une belle surprise , a souligné Khari Jones.

C’était un des gros points d’interrogation avant le début de la saison. Nous avons eu beaucoup de discussions sur le choix d’un botteur et il a pris le contrôle.

Il a rassuré tout le monde avec son attitude. Il est tellement calme.

William Stanback, joueur par excellence

L’honneur de joueur par excellence d'une équipe va traditionnellement à un quart dans la LCF. William Stanback va tenter de devenir seulement le troisième porteur de ballon à recevoir cet honneur au cours des 25 dernières saisons, après Jon Cornish en 2013 et Mike Pringle en 1998.

Même s’il a raté deux matchs dans cette saison écourtée par la COVID-19, Stanback a quand même atteint les 1000 verges au sol et pourrait remporter le titre avec plus de 300 verges d’avance sur son plus proche poursuivant.

S’il devient le finaliste de l’Est au titre de joueur par excellence, il se retrouvera fort probablement face au quart des Blue Bombers de Winnipeg Zach Collaros.

Finalement, Landon Rice sera le représentant des Alouettes au titre de meilleur joueur de ligne offensive. Après sept saisons comme homme à tout faire au sein des lignes à l’attaque des Tiger-Cats et des Alouettes, Rice a finalement trouvé une place comme bloqueur à droite.

Tout vient à point à qui sait attendre.