Les débuts de Norlinder, la philosophie de Ducharme

C’était là un des moments forts des quelque six minutes que le défenseur suédois a passé au podium. Les autres? Les deux jurons qu’il a failli échapper, sa plainte sur le trafic à Montréal, où il y a juste des sens uniques , et sa fébrilité à l’idée d’affronter jeudi Sidney Crosby, son idole de jeunesse qui ne sera pas [son] idole demain soir .

Parce que voilà, Norlinder disputera bel et bien un premier match dans la Ligue nationale, lui qui rongeait son frein en transportant sa petite poche (de hockey) dans l’entourage de l’équipe lors des quatre dernières rencontres. Il a accumulé un peu de théorie par l’observation, a assuré Dominique Ducharme après l’entraînement mercredi. Ce sera maintenant l’épreuve du feu.

Le Suédois de 21 ans, en conférence de presse, irradie la confiance. Calme, pas très loquace, sûr de lui, Norlinder a l’air du gars qui en a vu d’autres. Après une saison complète en première division suédoise, c’est certainement le cas.

Or, le défi sera tout autre face aux Penguins et à un Sidney Crosby qu’on suppose être de mauvais poil ces jours-ci. Le capitaine n’a disputé que trois matchs, a récolté une maigre passe et traîne un vilain différentiel de -6.

De quoi faire perdre de sa superbe à Norlinder si les canons de la Pennsylvanie tonnaient au Centre Bell, amphithéâtre assez permissif au demeurant avec les armes lourdes de l’adversaire cette année.

Mais l’on divague. Norlinder, donc, en sera à une première expérience après avoir disputé quatre matchs sur les patinoires nord-américaines et leurs dimensions plus modestes que celles de Suède. Un match préparatoire le 27 septembre, il s’y est d’ailleurs blessé l’on ne sait où, et trois dans la Ligue américaine à des fins de remise en forme.

L’espoir du Tricolore n’a d’ailleurs pas le choix : ce sera soit la LNH, soit un retour en Suède pour y écouler la dernière année de son contrat.

On veut juste voir ce qu’il peut faire dans la LNH. On veut voir ça dans les matchs , a expliqué Dominique Ducharme.

Après seulement 18 matchs, s’il y a un enjeu pour mobiliser le partisan, c’est bien celui-ci : qu’est-ce que les jeunes de l’organisation, vantés à plus soif par tantôt les dirigeants du CH, tantôt une presse dithyrambique, ont dans le ventre.

La réponse à cette question est de plus en plus prioritaire. Cette belle relève qu’on nous annonçait en grande pompe tarde à faire ses preuves, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne se montrera pas à la hauteur. Mais lorsque la campagne de l’équipe s’en va à vau-l’eau, disons que les regards se portent naturellement de ce côté.

L’infirmerie déborde à Montréal ce qui permet à quelques jeunes de se faire valoir présentement. Ryan Poehling joue avec plus d’aplomb; Cayden Primeau a démontré une progression le temps d’un match; Alexander Romanov s’est aussi considérablement amélioré après avoir sauté son tour plus tôt dans l’année.

Il n’est pas question ici de parler de la LNH comme d’une ligue de développement. L’entraîneur a été limpide sur la question.

« Quand un jeune joue et est simplement en train d’essayer de survivre dans la ligue, il ne progresse pas autant qu’il pourrait le faire ailleurs. La ligne est là. C’est ce qu’on évalue avec les jeunes. » — Une citation de Dominique Ducharme

Où se situe alors la tolérance à l’erreur? Parce qu’une recrue en fera certainement. Particulièrement un arrière à caractère offensif qui n’a pratiquement jamais joué sur une petite glace. Où se trouve cette ligne?

Ces erreurs surviennent parfois parce que c’est juste trop , a fait valoir Ducharme, ce qui vaut pour tous les joueurs qui n’occupent pas le bon rôle, a-t-il précisé.

On a beaucoup de gars blessés en ce moment et des gars dans différentes chaises. Au lieu de jouer 11 minutes par exemple, tu en joues 15. Ces trois ou quatre minutes te placent en situation où tu t’accroches à la vie du bout des doigts et, à un moment donné, tu craques. Tu fais quelques erreurs. La démarcation entre progresser et s’accrocher, c’est là qu’il faut être certain qu’on fait la bonne chose, particulièrement avec les jeunes joueurs , a ajouté l’entraîneur.

Le Canadien n’a pas jeté la serviette pour cette saison. Faire jouer les jeunes n’est certainement pas un aveu ou un changement de philosophie. Le contexte actuel de l’équipe, percluse de blessures de tout acabit, ouvre la porte à Ducharme et, conséquemment, à Norlinder.

Attendu depuis deux ans maintenant, le jeune Suédois se retrouvera sous les projecteurs ce qui, bien honnêtement, ne semble pas l’énerver beaucoup.

Pour mon premier match, je vais prendre ça tranquillement (take it easy, en anglais), m’assurer d’être à l’aise. Les matchs à Laval ont été bons pour moi. Je connais mieux les petites glaces maintenant. On verra ce qui va arriver , a lâché le principal intéressé.

Oui Mattias, on verra.

En rafale

Brendan Gallagher s’est laissé gagner par la frustration mardi soir, mais il ne s’est pas gêné pour dire sa façon de penser de Barclay Goodrow à qui il a asséné un direct au visage.

Ducharme a également fourni des mises à jour concernant plusieurs joueurs à l'écart.

Carey Price en est toujours à la première phase du plan en quatre temps de retour au jeu. Il a toutefois patiné seul lundi à l’abri des regards indiscrets des caméras.

Joel Edmundson devrait retrouver ses coéquipiers dès samedi matin pour les entraînements matinaux les jours de match. Le grand défenseur s’entraînera d’abord sans contact.

Cédric Paquette sera absent pour au moins une autre semaine, tandis que Mathieu Perreault a de nouveau été opéré à l’œil pour corriger un détachement de la rétine. Son retour a été repoussé de deux semaines.