Le Canada renverse le Mexique à Edmonton

Cyle Larin a trouvé le fond du filet deux fois, et le Canada s'est accroché pour battre le Mexique 2-1 dans leur match de qualification pour la Coupe du monde 2022.

Alors que les huit équipes toujours en lice dans la Concacaf ont toutes joué, mardi, le huitième des 14 matchs qu'elles doivent compléter dans ce tournoi octogonal, le Canada (4-0-4), une nation qui n'a pas participé à une Coupe du monde depuis 1986, occupe le 1er rang, un point devant les Américains, deux devant les Mexicains et les Panaméens.

Les pays qui occuperont les trois premières places au classement à la fin du tournoi se qualifieront automatiquement à la Coupe du monde de 2022. L'équipe de quatrième place devra participer à un tournoi intercontinental pour espérer y participer.

Nous ne sommes pas encore parmi l'élite, pas tant que nous ne serons pas qualifiés pour le Qatar, a tempéré l'entraîneur-chef John Herdman après la victoire historique. En bons Canadiens, nous allons rester humbles, garder nos pieds au sol, il y a encore beaucoup de travail à faire.

Herdman n'a pas pour autant boudé son plaisir. Il y a du plaisir dans la compétition, pour moi, d'affronter un grand tacticien en Tata Martino. Pour les joueurs, il y a du plaisir dans la performance, le travail abattu qui amène de la joie. Puis finalement, il y a l'apprentissage.

Disons qu'on a beaucoup appris, on a appris que nos joueurs peuvent contrôler le tempo contre les meilleures équipes de notre région. Et on a aussi appris que le match n'est pas fini tant que le dernier sifflet n'a pas sonné!

C'était les six plus longues minutes de ma fichue vie! Merci à Milan Borjan et aux gars d'avoir tout donné pour protéger notre avance. Une citation de :John Herdman, entraîneur-chef du Canada

Larin a sauté sur le retour d'un très long tir d'Alistair Johnston, que Guillermo Ochoa a mal contrôlé devant le filet du Mexique pour inscrire le premier but du match.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Larin a doublé l'avance canadienne au retour de la pause, à la 52e minute.

Avec son doublé, Larin totalise 22 buts avec l'équipe nationale, ce qui le place à égalité avec Dwayne De Rosario au premier rang dans l'histoire de la formation canadienne.

Hector Herrera a marqué à la 90e minute, ce qui a galvanisé les visiteurs en fin de match.

Le gardien Milan Borjan a réussi un arrêt inouï, alors que le ballon était presque sur la ligne de but.

Le Canada a ainsi signé une première victoire contre le Mexique en soccer masculin depuis 2000, à la Gold Cup.

Selon Environnement Canada, le mercure indiquait -9 C au début du match, avec un facteur éolien donnant l'impression qu'il faisait -14 C.

Quand vous jouez au Mexique, il faut composer avec l'altitude, a rappelé Herdman. En Jamaïque, vous devez jouer malgré l'humidité, la chaleur... C'était une occasion pour nous de montrer notre caractère canadien, tous nos joueurs ont joué dans le froid, on voulait faire en sorte qu'ils se sentent à la maison.

Lundi, Canada Soccer avait annoncé que plus de 50 000 billets avaient été vendus en prévision du match. Toutefois, la ville d'Edmonton a été frappée par de la neige forte lundi et pendant une partie de la journée de mardi, poussant plusieurs spectateurs à demeurer à la maison.

On a finalement annoncé une foule de 44 212 spectateurs.

Le tournoi de qualification reprendra le 27 janvier contre le Honduras, et le 30 janvier, contre les États-Unis. Canada Soccer n’a pas encore annoncé où les matchs auront lieu.