Gord Perrin annonce sa retraite de l’équipe nationale

Perrin avait déjà prévu que les Jeux seraient sa dernière apparition avec l’équipe nationale. Il a mené le Canada à une huitième place à Tokyo, après une défaite en quart de finale contre les athlètes du COR.

Perrin a officialisé sa décision mardi, bien que l’athlète de 32 ans va continuer sa carrière professionnelle en Europe.

Je pense que Volleyball Canada a une bonne base de joueurs pour continuer et viser de plus grands objectifs, a-t-il déclaré. Je vais continuer de suivre l’équipe et d’être investi dans son évolution et ses succès.

Perrin, originaire de Creston, en Colombie-Britannique, a commencé à jouer pour l’équipe nationale il y a plus de 10 ans, alors que le Canada était 24e au classement mondial.

Un de mes rêves était de devenir un athlète olympique. Je suis un des quelques joueurs qui étaient là au début de cette trajectoire qui nous a menés où nous sommes. Ce n’est pas arrivé par accident.

Sa soeur Alicia a également récemment annoncé sa retraite de l’équipe nationale.