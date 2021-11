De nouvelles accusations contre un ex-entraîneur de la filiale des Penguins

Clark Donatelli, 55 ans, a été mis en accusation en juillet et devra répondre de quatre chefs d'agression sexuelle.

Il a plaidé non coupable lors de sa comparution la semaine dernière devant la Cour supérieure du comté de Providence, et il a été libéré sous caution. Il doit également éviter d'entrer en contact avec sa présumée victime, identifiée par le bureau du procureur général comme étant une femme âgée de 46 ans.

Il sera de retour en cour le 15 décembre. Un message pour obtenir des commentaires dans cette affaire a été laissé mardi au bureau de l'avocat de Donatelli, John B. Harwood.

Donatelli a été accusé à la suite d'un incident qui se serait produit le 1er novembre 2018, a précisé le bureau du procureur général.

Plus tôt ce mois-ci, les Penguins ont conclu une entente à l'amiable pour régler la poursuite intentée par un ex-entraîneur adjoint des rangs mineurs et sa femme, Jarrod et Erin Skalde. Ils ont accusé l'équipe d'avoir agi de façon négligente en maintenant en poste Clark Donatelli, lequel aurait agressé sexuellement et harcelé Erin Skalde lors d'une sortie pendant un voyage en 2018.

Les Skalde alléguaient également que le directeur général actuel du Wild du Minnesota, Bill Guerin, qui était directeur général du club-école de Wilkes-Barre/Scranton et directeur général adjoint des Penguins à l'époque, a demandé à Jarrod Skalde de ne pas révéler la raison du congédiement de Donatelli et que l'équipe a puni Skalde pour avoir signalé l'agression, mettant ensuite fin à son emploi sous le prétexte de réductions de personnel liées à la pandémie.

Guerin est également directeur général adjoint de l'équipe olympique de hockey masculin des États-Unis. Le directeur général, Stan Bowman, a démissionné de ce poste et de celui de chef des opérations hockey des Blackhawks récemment dans la foulée des retombées du scandale de l'équipe de Chicago.

Un porte-parole de USA Hockey a fait savoir qu'aucune décision n'avait encore été prise au sujet du successeur de Bowman.

Au milieu de l'onde de choc provoquée par l'enquête sur la gestion des allégations d'agression sexuelle par les Blackhawks il y a 11 ans, TSN a rapporté récemment que le Center for SafeSport des États-Unis avait ouvert une enquête sur la gestion par Guerin de la situation à Wilkes-Barre/Scranton. Un porte-parole a déclaré que SafeSport ne commente pas les dossiers actifs pour protéger l'intégrité du processus .

L'Associated Press n'identifie généralement pas ceux qui prétendent avoir été agressés sexuellement, mais l'avocat de Jarrod Skalde, David Fish, a fait savoir que la famille était d'accord, car l'affaire avait déjà été rendue publique.

Donatelli a joué pour l'Université de Boston et pendant deux saisons dans la LNH, d'abord avec les North Stars du Minnesota en 1989-90, puis avec les Bruins de Boston en 1991-92.