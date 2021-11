Championnat canadien : une occasion de rédemption pour le CF Montréal

Alors qu’ils entament la dernière ligne droite en vue de la finale du Championnat canadien contre le Toronto FC, Djordjie Mikailovic et Mathieu Choinière parlent d’une occasion à ne pas manquer pour le CF Montréal.

Les deux milieux de terrain s’accordent pour dire qu’une victoire viendrait mettre un baume sur une fin de saison en MLS qui n’a pas répondu à leurs attentes.

Pour un, Choinière affirme sans hésitation que le match de dimanche est fort probablement le plus important de sa jeune carrière.

C’est un des matchs que je mettrais dans cette liste. C’est un gros match, une finale, et je n’en ai presque jamais joué , a reconnu le jeune homme de 22 ans qui se réjouit à l’idée que le match sera disputé au stade Saputo.

Questionné sur ce qu’il attend de la part de la formation torontoise qui vient de traverser une saison difficile, Choinière estime que celle-ci offrira une solide opposition.

On les a affrontés il n’y a pas longtemps. C’est une bonne équipe. Comme nous, ils ont raté les éliminatoires et comme nous, ils seront très motivés pour ce match de championnat. Nous savons que ce sera un match difficile. Une citation de :Mathieu Choinière, milieu de terrain du CF Montréal

Mathieu Choinière ne croit toutefois pas que le CF soit soumis à une pression additionnelle pour ce match important.

De son côté, Mihailovic a rappelé que Montréal avait remporté deux des trois duels et récolté un match nul contre Toronto au cours de la saison 2021.

J’ai appris à comprendre l’importance de ces rencontres impliquant la rivalité entre Montréal et Toronto. Ce sont des matchs avec une perspective différente. Nous allons jouer à la maison et nous aurons la foule derrière nous. C’est le dernier match de la saison. Il n’y a pas d’autres rendez-vous trois jours après. Nous allons tout laisser sur le terrain. J’espère qu’au sifflet final, je n’aurai plus de jambes , a indiqué Mihailovic durant sa rencontre virtuelle avec les médias.

Il a aussi parlé de l’incertitude entourant la disponibilité de Romell Quioto. Ce dernier a déjà raté le match précédent avec le Honduras et demeure un point d’interrogation pour l’affrontement de mardi face au Costa Rica en qualifications pour le Mondial 2022.

Tout le monde sait que Romell est un partant de qualité. On peut tous apprécier l’impact qu’il a sur l’équipe tant sur le terrain qu’à l’extérieur. Ceux qui l’on remplacé après sa blessure ont fait un excellent boulot pour maintenir notre niveau de jeu. On espère qu’il jouera bien avec son équipe nationale, mais je le veux en santé, ici, dimanche. Une citation de :Djordje Mihailovic, milieu de terrain du CF Montréal

Pendant que Mihailovic se réjouit des succès de l’équipe des États-Unis en qualifications pour la Coupe du monde, Choinière a commenté les conditions météo qui seront présentes pour l’affrontement entre le Canada et le Mexique, à Edmonton.

Je n’ai jamais vécu ça. Ça va être dur pour les boys qui vont jouer ce soir. J’ai vu qu’il y avait de la neige sur le terrain. Je ne sais pas comment on se prépare pour ça. Mais ça ne va pas être facile , a-t-il conclu.

