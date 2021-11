Mercedes-Benz conteste l’absence de pénalité contre Verstappen au Brésil

C’est à cette séquence vidéo que le directeur de course Michael Masi n’a pas eu accès au moment de prendre la décision de ne pas faire enquête sur l'événement . Est-ce qu'il aurait pris une autre décision s’il avait vu ces images?

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Montage photo: en haut, Max Verstappen au 47e tour dans le virage no 4, puis en bas, au 48e tour, avec Lewis Hamilton collé à lui (à sa droite) Photo : TSN / Formula One

Sur l'image du dessus, c'est Verstappen au tour précédent dans le virage no 4, regardez la façon dont il tourne son volant pour négocier le virage, et regardez comme la voiture est collée aux vibreurs peints en jaune et en vert.

Sur l'image du dessous, c'est Verstappen au tour suivant, au même endroit dans le virage no 4 avec Lewis Hamilton à sa droite, légèrement en retrait (on voit en bas en droite son aileron avant). Regardez l'inclinaison du volant et la position de la voiture sur la piste, éloignée des vibreurs.

On voit que Max Verstappen revient à la hauteur de Hamilton dans le virage, et il ne cherche pas à négocier le virage, à rester dans la trajectoire idéale. Il est concentré à contrer l’attaque de son rival, et en freinant très tard, il doit élargir sa propre trajectoire et oblige Hamilton à sortir de la piste sans qu’il y ait contact.

Les mots du Code sportif

Pour bien analyser ces images et savoir si Max Verstappen a commis une faute, il faut avoir en tête l’article 2 du Code sportif international de la FIA.

À l’alinéa c) du chapitre 4, il est écrit:

Les pilotes ne peuvent quitter la piste sans raison justifiable. [...] Si une voiture quitte la piste pour une raison quelconque, le pilote peut rejoindre la course. Toutefois, ceci ne peut se faire que dans le respect de la sécurité et sans tirer aucun avantage durable quel qu’il soit.

L’équipe Red Bull dit que Max Verstappen a freiné très tard pour contrer son adversaire, ce que Verstappen admet, et qu’il a raté le point de corde. Le Néerlandais dit que ses pneus étaient usés et qu’il a dû élargir son virage pour être sûr de négocier le virage.

A-t-il tiré un avantage durable à sortir de piste, et à obliger son adversaire à faire de même? Il a pu rester devant Hamilton et garder sa première place jusqu’au 59e tour.

Et à l’alinéa b) du même chapitre, il est écrit:

Des manœuvres susceptibles de gêner les autres pilotes, telles qu’entraîner volontairement un véhicule au-delà du bord de la piste ou procéder à tout autre changement anormal de direction, sont strictement interdites. Tout pilote jugé coupable de l’une des infractions susmentionnées sera signalé aux commissaires sportifs.

Verstappen se défend d’avoir voulu volontairement entraîner Hamilton hors-piste, mais a-t-il commis une manœuvre susceptible de gêner un autre pilote?

La même question s’est posée au Grand Prix d’Autriche quand Lando Norris a été sanctionné (pénalité de 5 secondes) pour avoir, selon la direction de course, obligé Sergio Pérez, attaquant par l’extérieur, à quitter la piste. Le geste avait toutefois été commis en sortie de virage et non en entrée comme au Brésil.

Si à Sao Paulo, la direction de course avait donné une pénalité de 5 secondes à Max Verstappen pour son écart de conduite, il aurait terminé au 3e rang et aurait perdu 3 points au classement. En effet, Valtteri Bottas a franchi la ligne d’arrivée à 3 secondes du Néerlandais.

Comment Verstappen aurait-il géré sa fin de course s’il avait reçu une pénalité de 5 secondes?

Michael Masi, directeur de course, Championnat du monde de F1, FIA Photo : Getty Images / Charles Coates

Le directeur de course de la FIA Michael Masi a choisi de ne pas faire enquête sur l’incident, donc de ne pas appliquer les textes de loi en cette circonstance, et de laisser les pilotes se battre.

A-t-il pris la bonne décision? Devait-il tenir de ladite circonstance, soit le combat entre les deux prétendants au titre ou en faire abstraction? On lui reproche aujourd’hui de ne pas être cohérent dans ses décisions.

La FIA va-t-elle répondre favorablement à la demande de Mercedes-Benz?

La discussion va certainement se poursuivre jusqu’à la prochaine bataille. Peut-être dès ce week-end au Qatar.