Dion Phaneuf officiellement retraité

Plus de deux ans après avoir disputé son dernier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le défenseur Dion Phaneuf a officiellement annoncé sa retraite mardi après une carrière de 14 saisons.

L'Albertain de 36 ans, natif d’Edmonton, avait été repêché en 2003 (1er tour, 9e au total) par les Flames de Calgary. Il aura pris part à 1048 rencontres avec les Flames, les Maple Leafs de Toronto, les Sénateurs d’Ottawa et les Kings de Los Angeles.

Sa fiche montre une production de 137 buts et 357 mentions d’aides, en plus de 21 points à en 55 matchs des séries éliminatoires.

En plus de ses trois présences au match des étoiles, il a connu cinq saisons de 40 points ou plus, dont deux de plus de 50.

Finaliste au trophée Calder au titre de recrue de l’année à sa première saison en 2005-2006, Phaneuf a aussi terminé deuxième au scrutin pour le trophée Norris remis au meilleur défenseur en 2007-2008.

Au terme de la saison 2016-2017, il a aidé les Sénateurs à atteindre la finale de l’Est.

Sur la scène internationale, Phaneuf a représenté le Canada au Championnat du monde à trois reprises, remportant une médaille d’or en 2007. Il avait fait de même au mondial junior en 2004 et en 2005.