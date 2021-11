Peng Shuai serait saine et sauve, assure la Chine

Au moment où la communauté du tennis s’inquiète pour la joueuse Peng Shuai, le directeur général du circuit féminin (WTA), Steve Simon, affirme que plusieurs sources lui confirment qu’elle est saine et sauve, dont l’Association chinoise de tennis.

Dans une entrevue accordée au New York Times, le DG de la WTA ajoute qu’aucun membre du circuit, que ce soit des officiels ou des joueuses, n’a été capable d’entrer en contact directement avec Peng pour confirmer le tout.

Je comprends qu’elle est à Pékin en Chine, mais je ne peux le confirmer parce que je ne lui ai pas parlé directement , souligne Simon.

Peng Shuai n’a pas donné signe de vie depuis qu’elle a révélé dans les médias sociaux le 2 novembre dernier avoir été agressée sexuellement par un ex-vice-premier ministre chinois, Zhang Gaoli. Son message a rapidement été effacé de son compte Weibo et elle n’a pas été vue publiquement et n'a pas écrit d’autres messages depuis.

La joueuse de 35 ans a déjà été no 1 en double et 14e en simple. Elle a atteint les demi-finales des Internationaux des États-Unis en 2014. Elle n’a toutefois pas disputé de match depuis février 2020, donc avant la pandémie.

Ce week-end, plusieurs joueuses se sont inquiétées du silence de Peng Shuai sur les médias sociaux. Le mot-clic #WhereIsPengShuai a même été créé.

Dimanche, Steve Simon a réclamé une enquête en bonne et due forme de la part des autorités chinoises. Il a aussi déclaré au New York Times que la WTA pourrait couper ses liens avec le pays s’il ne constate pas des résultats appropriés .

Elle a fait preuve de beaucoup de courage en dévoilant son histoire, affirme le DG de la WTA. Maintenant, nous devons nous assurer qu’une enquête indépendante et transparente aura lieu, sinon ce sera un affront, non seulement pour nos joueuses, mais pour toutes les femmes.

Lundi, le président de l'ATP, Andrea Gaudenzi, a indiqué par communiqué appuyer la démarche de la WTA.

Nous avons été profondément inquiets des incertitudes concernant la sécurité immédiate et la localisation de la joueuse de la WTA Peng Shuai. Nous avons été soulagés par les récentes assurances reçues par la WTA qu'elle était en sécurité, et nous continuerons de surveiller la situation de près , affirme Andrea Gaudenzi.

Par ailleurs, nous soutenons fermement l'appel de la WTA à une enquête approfondie, juste et transparente concernant les accusations de violences sexuelles à l'encontre de Peng Shuai , conclut Gaudenzi.

Le no 1 mondial Novak Djokovic a quant à lui trouvé choquante lundi cette situation. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur le sujet, j'en ai entendu parler il y a une semaine. Et honnêtement, c'est choquant qu'elle ait disparu , a dit le Serbe en conférence de presse aux finales de l'ATP à Turin.

Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Espérons qu'elle sera trouvée, qu'elle va bien. C'est terrible, je peux juste imaginer ce que doit ressentir sa famille , a-t-il ajouté.

Le circuit féminin compte 11 tournois en Chine et un contrat à long terme concernant les finales qui doivent avoir lieu à Shenzhen. À cause de la pandémie de COVID-19, aucun des tournois n’a eu lieu cette année et les finales ont été déplacées au Mexique.

Steve Simon est réaliste quant au poids que représente la WTA face aux autorités chinoises.

Je ne suis pas assis ici en croyant que je peux résoudre les problèmes de la Terre, a répondu le DG au New York Times. Nous avons une athlète membre de la grande famille de la WTA qui a fait des allégations sérieuses. Nous allons la soutenir à 100 % et nous voulons qu’une enquête ait lieu.

Si ce n’est pas le cas, s’il n’y a pas de coopération, nous devrons prendre des décisions et nous sommes prêts pour ça, c’est le mieux que l’on peut faire. Nous n’allons pas reculer, nous sommes au bon endroit. Une citation de :Steve Simon, directeur général de la WTA

La Chine n’apprécie pas particulièrement les critiques. La NBA a été victime des foudres du régime en 2019 après que Daryl Morey, alors membre du personnel des Rockets de Houston, eut soutenu les manifestants prodémocratie à Hong Kong. Il a fallu plus d’un an pour que les matchs de la NBA soient à nouveau diffusés en Chine, un marché pourtant très lucratif.

Les parties des Celtics de Boston ont subi le même sort le mois dernier après que le joueur Enes Kanter eut publié sur les médias sociaux que le président Xi Jinping est un dictateur brutal.