Lewis Hamilton ne se laissera pas faire, et ce huitième titre, il le veut. Mais il doit faire attention au style de pilotage sans concession de Max Verstappen.

La façon dont la Britannique a réussi à effacer un retard de 25 places sur la grille de départ (20 samedi et 5 dimanche) pour l’emporter est de l’avis de plusieurs pilotes d’aujourd’hui et d’hier, dont Fernando Alonso et Damon Hill, simplement extraordinaire. Comprenez extra-ordinaire, en dehors de l’ordinaire.

Sergio Pérez, coéquipier de Verstappen, a dû admettre que Lewis Hamilton était à Sao Paulo sur une autre planète .

Faisant preuve d’un calme remarquable, et d’une voiture ultra rapide en ligne droite (ce qui suscite la grogne de Red Bull), le Britannique a fait démonstration de toute son expérience pour bâtir sa victoire sur deux jours. Samedi, frappé (fort) par un déclassement (en raison d’un aileron arrière non conforme), il a remonté le peloton pour passer de la 20e place au départ à la 5e à l’arrivée.

Le lendemain, frappé par un recul de 5 places après que l’équipe eut changé son moteur thermique, il est passé de la 10e place au départ à la première à l’arrivée.

Mais pour l’emporter, il a dû rattraper Max Verstappen qui faisait course en tête. Ce qu'il a fait.

Sa première attaque sur le Néerlandais, grâce à son DRS, à l'approche du virage no 4 au 47e tour n’a pas fonctionné, mais Hamilton a montré toute son intelligence dans l’instant, dans l’instinct, en évitant l’obus qu’était devenue la Red Bull et qui se dirigeait droit sur lui.

En effet, se sachant battu dans la ligne droite, à l'approche du virage, Verstappen a choisi la méthode forte, soit de forcer son adversaire à sortir de piste ou de provoquer un accrochage - si possible fatal pour son rival - qui aurait été tout à son avantage, privant Hamilton de points précieux.

Verstappen a retardé son freinage au point de rater de très loin le point de corde du virage, soit la trajectoire intérieure idéale dans le virage (sur la bande foncée d'asphalte sur les photos).

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les images de la tentative de dépassement de Lewis Hamilton sur Max Verstappen au 47e tour du Grand Prix du Brésil Photo : TSN / Formula One

Hamilton savait qu'il avait besoin de marquer le plus de points possible à Sao Paulo. Au virage no 4, l’espace de dégagement à l'extérieur du virage (en vert pomme sur les photos) lui a permis de se déporter lui aussi et d’éviter l’accrochage.

Il a donc gardé son pied sur l’accélérateur et a suivi Verstappen tel un prédateur derrière sa proie, sachant qu'une autre occasion se présenterait. Au 59e tour, la manœuvre de dépassement du Britannique a cette fois fonctionné, et le Néerlandais n’a rien pu faire pour contrer son rival.

Le faux pas de la FIA

Si Hamilton a bien joué ses cartes, on ne peut pas en dire autant de la direction de course qui n’a pas voulu sévir contre Verstappen. Le directeur de la course de la FIA Michael Masi a admis qu’il n’avait pas attendu de voir tous les angles disponibles pour prendre une décision, soit de ne pas faire enquête.

Il a expliqué avoir pris la décision de laisser les deux prétendants se battre, sur la base des images disponibles, soit celles de la télédiffusion, après avoir envisagé de donner à Verstappen un avertissement.

De quoi faire réagir le directeur de l’équipe Mercedes-Benz Toto Wolff qui s’attendait à ce que Verstappen soit pénalisé pour son geste, et furieux de constater le contraire.

Avoir balayé ça sous le tapis, c'est à mourir de rire , a réagi à chaud Toto Wolff.

Michael Masi compte bien regarder toutes les images disponibles, notamment la caméra embarquée dans la Red Bull de Verstappen. Il admet que cette prise de vue pourrait être révélatrice.

Max a raté son point de corde, les deux sont sortis de piste. Il n'y a pas eu de contact, aucun gain ni d'un côté ni de l'autre. Ça aurait été injuste de pénaliser Max , a rétorqué le directeur de l'équipe Red Bull Christian Horner.

Max est un garçon très chanceux , a réagi l'ancien pilote devenu analyste Martin Brundle.

Les images embarquées pourraient-elles révéler un coup de volant incriminant? Ces images vont-elles seulement faire surface?

Max Verstappen a quand même reçu un avertissement de Michael Masi pendant la course pour avoir louvoyé devant Lewis Hamilton dans une ligne droite, et il a réagi par communication radio à son ingénieur: OK, c'est parfait, dis-lui bonjour de ma part .

L'avance de Verstappen, l'énergie de Hamilton

C’est à Mercedes-Benz de faire les représentations qui s’imposent, si elle estime avoir été lésée à Sao Paulo, en éloignant Lewis Hamilton de toute cette controverse.

Avec cette victoire, le pilote britannique a refait le plein d’énergie pour les trois dernières courses. Deux de ces circuits, les pilotes n’y ont jamais roulé, soit Losail au Qatar ce week-end et Jeddah en Arabie saoudite ensuite. Deux des trois derniers combats se disputeront donc sur terrain neutre.

Lewis Hamilton a encore 14 points de retard sur Max Verstappen, et doit trouver le moyen de combler cet écart. Le Néerlandais pourra difficilement être aussi combatif dans son pilotage sans s’attirer des ennuis.

Lewis Hamilton se protège avec un grand parapluie. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Hamilton doit absolument éviter tout contact et doit marquer le maximum de points. S’il arrive à combler l’écart, peut-être que la tactique changera, et que le Britannique décidera de jouer du coude, comme il l'a fait à Silverstone.

Max Verstappen est pour l’instant encore le favori, et donc le poursuivi. Et si on se fie à ce qui s'est passé à Sao Paulo, être poursuivi, c'est quand même beaucoup de pression.