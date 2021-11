Dan Vladar excelle devant le filet et les Flames blanchissent les Sénateurs 4-0

Vladar, qui est âgé de 24 ans, en était à son neuvième départ dans la LNH.

Elias Lindholm a amassé un but et une aide, tandis qu'Andrew Mangiapane, Matthew Tkachuk et Nikita Zadorov ont aussi touché la cible pour les Flames. Sean Monahan a récolté deux aides.

Anton Forsberg a stoppé 29 tirs devant le filet des Sénateurs.

Encore une fois, les Sénateurs ont perdu un soldat en raison de la COVID-19. Drake Batherson est devenu le 10e joueur des Sénateurs à devoir se soumettre au protocole de la LNH lié à la COVID-19. Les Sénateurs ont annoncé la nouvelle moins d'une heure avant le début de la rencontre et Andrew Agozzino a été inséré dans la formation.

Batherson a rejoint Austin Watson, Nick Holden, Josh Brown, Connor Brown, Dylan Gambrell, Matt Murray, Victor Mete, Alex Formenton et Nikita Zaitsev sur la touche. L'entraîneur associé Jack Capuano est aussi à l'écart.

Yamamoto marque en fin de match et procure un gain aux Oilers

Kailer Yamamoto a trouvé le fond du filet lors de la dernière minute de jeu et les Oilers d'Edmonton sont venus à bout des Blues de St. Louis au compte de 5-4, dimanche soir.

Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins, Leon Draisaitl et Ryan McLeod ont aussi enfilé l'aiguille pour les Oilers, qui ont gagné à Saint Louis pour une première fois depuis le 5 décembre 2018.

Mikko Koskinen a bloqué 35 lancers pour les Oilers, qui montrent un dossier de 11-3-0 cette saison.

Vladimir Tarasenko, Ivan Barbashev, Jordan Kyrou et Robert Bortuzzo ont répliqué pour les Blues, qui ont subi un troisième revers de suite.

Jordan Binnington a effectué 27 arrêts, mais il a cédé au profit de Yamamoto alors qu'il ne restait que 28 secondes à écouler.

Les Oilers menaient 4-2 en troisième période, mais les Blues ont créé l'égalité en moins de quatre minutes. Barbashev a accepté une passe de Robert Thomas pour déjouer Koskinen et Tarasenko a nivelé le pointage pour obtenir un but dans un troisième match d'affilée.