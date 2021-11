Beaucoup de perceptions à changer pour l’équipe masculine canadienne

C’est du moins l’impression qu’on en a au Canada, et pour cause : les saisons des ligues professionnelles sur notre continent battent leur plein pendant les mois chauds. On ne remplit pas les fiches d’inscription des enfants pour le soccer au mois de juin. Et puis, bien, il fait froid.

On verra bien mardi soir, quand le Canada (3-0-4, 3e) affrontera le Mexique (4-1-2, 2e) en qualifications pour la Coupe du monde masculine de 2022, qu’il fait encore bon jouer au soccer à ce temps-ci de l’année. Sortons le ballon orange, dans le pire des cas.

Il a neigé juste assez à Edmonton, dimanche, pour rendre agréable le premier jogging quasi hivernal de la saison. Pour la visite des Mexicains, on prévoit un refroidissement éolien de -15, puis -18 vers la fin du match.

Un avertissement est en vigueur puisqu’on s’attend à ce que quelque 15 cm de neige tombent d’ici mardi matin, à travers des vents violents. Les Mexicains arriveront d’Indianapolis lundi, sous les flocons — pas ceux-là, chers partisans du CF Montréal.

Pour l’équipe canadienne, les prochains jours sont l’occasion de changer toutes sortes de perceptions. À commencer par ce que ça veut dire, être un pays de soccer. Après tout, comme l’a dit Alphonso Davies dimanche, nous sommes des Canadiens faits pour cette météo .

C’est un sport qui se pratique à longueur d’année, a ajouté Samuel Piette. On le voit l’été, mais on le pratique dans l’hiver. Depuis que je suis tout jeune, c’est 12 mois par année. Le fait qu’on joue peut-être à -16, de voir qu’on joue dans des conditions comme ça et, peut-être, d’aller chercher un résultat et d’avoir le soutien des gens qui viennent nous voir, c’est le message qu’on veut envoyer.

Samuel Piette à Edmonton

C’est une lourde responsabilité que de convaincre une nation qu’on peut jouer au soccer ou aller appuyer son équipe au stade dans des conditions hivernales. Or, rien ne semble à l’épreuve de cette remarquable équipe, la seule encore invaincue dans ces qualifications dans la zone CONCACAFConfédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes .

Aller aux États-Unis et au Mexique et rentrer à la maison avec des points? Facile. Jouer trois matchs en sept jours, ne pas perdre et conclure ça avec un récital à domicile contre ces têtus de Panaméens? Test réussi. Ressentir l’inhabituelle pression du favori et s’en sortir vainqueur contre le Costa Rica? Tiens ma bière , comme disent les jeunes (d’au moins 18 ou 19 ans, selon la province).

C’est il y a un peu plus d’un an à peine que la petite communauté du soccer canadien avait été sidérée de prendre connaissance du nouveau format des qualifications : on reléguait le pays au premier tour éliminatoire pendant que les cinq premières nations de la région au classement de la FIFAFédération internationale de football association profitaient d’un laissez-passer jusqu’à l’ octogone .

Si le Canada décroche son billet pour le Qatar, avec tout ce qu’il aura traversé, il aura assurément mérité d’être enfin considéré comme un grand de la CONCACAFConfédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes .

Beaucoup de gens doutaient du Canada quand nous avons accédé à la dernière phase de qualification, a rappelé Davies. Mais nous leur prouvons qu’ils avaient tort. Nous sommes convaincus de pouvoir compétitionner à ce niveau. Nous pouvons aller à une Coupe du monde.

Nous y allons une étape à la fois , a ajouté Lucas Cavallini.

Évidemment, notre objectif, c’est d’être les meilleurs de la CONCACAFConfédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes . Mais nous devons rester solidaires et humbles. Éventuellement, nous y arriverons. Une citation de :Lucas Cavallini

Le Canada est aussi en bonne voie de se débarrasser de son étiquette d’équipe incapable de marquer lorsqu’elle se frotte à ses grands rivaux de la région.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Si les Canadiens récoltaient leur petit but par match en moyenne dans leur dernier tour de qualification pour le Mondial — leur dernier, pas le dernier —, c’était bien insuffisant, mais ce n’était quand même pas si mal. Cette formation a déjà réussi à n’inscrire qu’un misérable but en six matchs contre Trinité-et-Tobago, le Panama et le Mexique avant celui de 2002.

Aujourd’hui, les Canadiens en ont marqué 11 en 7 matchs. Ils ont sans doute l’attaque la plus redoutable de l’histoire du soccer masculin au pays. Ils arrivent même à convaincre des attaquants admissibles aux équipes de l’Angleterre et du Nigeria de venir jouer pour eux.

Le Mexique vient de se prendre une gifle au visage de 2-0 aux États-Unis. Ils savent aussi qu’ils ont frôlé la catastrophe contre les Canadiens au stade Azteca, le mois dernier. On leur raconte depuis des semaines qu’ils entreront dans un stade hostile, peut-être blanc de neige, et que ce soit avéré ou pas, l’incertitude joue nécessairement dans la tête d’un humain.

Ce n’est plus le climat qu’il faut redouter au Canada, mais les Canadiens. Et ça, c’est tout un changement de perception.