Dans un peu plus de deux semaines, on assistera vraisemblablement à l’un des conflits de travail les plus fascinants de l’histoire du sport professionnel.

Les propriétaires du baseball majeur et le syndicat des joueurs ont tellement de problèmes lourds à régler, qu’on peut sérieusement se demander comment ils parviendront à signer une nouvelle convention collective avant le début de la prochaine saison, le printemps prochain.

Il y a quelques années, l’Association des joueurs du baseball majeur (MLBPA) était considérée comme le syndicat le plus efficace aux États-Unis, toutes industries confondues. Au fil de huit conflits de travail survenus entre 1972 et 1994, les joueurs de la MLB étaient constamment parvenus à faire des gains, ce qui avait fini par instaurer un rapport de force sans précédent dans le sport professionnel nord-américain.

À ce jour, d’ailleurs, la MLB reste le seul grand championnat nord-américain où les propriétaires ont été incapables d’imposer l’instauration d’un plafond salarial.

Les joueurs ont toutefois baissé leur garde lorsqu’ils ont négocié leur dernier contrat de travail en 2016. Résultat : ils ont été les seuls à voir leur rémunération globale reculer. Même si les revenus de la MLB ont atteint des sommets historiques (surpassant les 10 milliards de dollars) durant cette période, la réalité du marché a cessé d’opérer et le salaire moyen des joueurs a baissé de plus de 6 % depuis 2017.

Par ailleurs, le salaire médian des joueurs a dégringolé de 30 % depuis 2015. Le salaire médian s’obtient en dressant une liste de tous les salaires versés au cours d’une saison donnée et en identifiant celui qui se situe exactement au milieu de la liste. Cette chute de 30 % du salaire médian signifie donc qu’on retrouve de plus en plus de joueurs au bas de l’échelle salariale.

Quand l’une des deux parties fait des reculs importants lors d’une négociation, il lui est extrêmement difficile de regagner le terrain perdu par la suite. À moins de s’engager dans un long et difficile conflit, un tel exercice équivaut à tenter de remettre le dentifrice dans le tube.

Ce sont toujours les lucratifs contrats des super-vedettes du baseball qui font les manchettes. Toutefois, la saison passée, le partage de moins en moins équitable de la cagnotte faisait en sorte que 35 % des joueurs de la MLB gagnaient moins de 600 000 $ et que 62 % gagnaient moins de 1 million de dollars.

À titre d’exemple, dans la Ligue nationale de hockey (LNH), où les revenus sont 50 % moins élevés, le salaire minimum s’élève à 750 000 $.

Pour la MLBPA, une telle masse critique de faibles salariés risque de devenir un réel problème. On n’a qu’à se rappeler qu’au printemps 2020, les propriétaires de la NFL avaient habilement réussi à semer la division parmi les joueurs en améliorant les conditions de travail des plus faibles salariés, qui composaient 60 % des effectifs.

Cette manœuvre avait notamment permis aux propriétaires de la NFL de prolonger le calendrier régulier (qui est passé de 16 à 17 matchs) et de faire des gains historiques.

Au fil des ans, les joueurs ont fait des concessions aux propriétaires qui semblaient raisonnables mais qui se sont avérées néfastes. Entre autres:

L’instauration d’une taxe de luxe sur les masses salariales des équipes les plus dépensières était censée rehausser la compétitivité des organisations les plus pauvres. L’argent récolté auprès des plus riches devant être redistribué aux organisations les moins nanties, la MLBPA croyait qu’un plus grand nombre d’équipes allaient dépenser davantage pour acquérir des talents.

Aussi, en permettant aux propriétaires de fixer un plafond sur les bonis de signature offerts aux joueurs sélectionnés au repêchage, la MLBPA se disait que l’argent ainsi économisé par les propriétaires allait être dépensé pour mieux payer les joueurs détenant des postes dans les majeures.

En lieu et place, la MLB est devenue une véritable maison de fous au sein de laquelle les propriétaires qui font volontairement couler leur équipe au classement sont récompensés. Ils obtiennent les meilleurs espoirs au repêchage, à qui ils peuvent faire signer des contrats à un coût modeste et prévisible.

L’utilisation des statistiques avancées à des fins économiques fait aussi en sorte que les équipes dépensent de moins en moins d’argent pour embaucher des joueurs autonomes ou pour garder leurs bons vétérans.

Pour bâtir une organisation gagnante, comme l’ont démontré les Cubs de Chicago et les Astros de Houston, il est plus facile et moins coûteux de coller quelques saisons misérables et de faire le plein de choix au repêchage ou de jeunes espoirs.

Sans compter le fait que lorsque les organisations misent sur de jeunes talents exceptionnels, elles manipulent leur temps de service pour les garder plus longtemps. L’autonomie s’acquiert après 6 saisons de service complètes (172 jours) dans la MLB.

Or, en renvoyant une future super-vedette dans les ligues mineures pour quelques semaines au début de sa carrière, on prolonge facilement à sept saisons son association avec l’équipe.

Au cours de la dernière semaine, l’agent le plus influent de la MLB, Scott Boras, a fait irruption à l’assemblée générale annuelle des directeurs généraux. Et pendant près d’une heure, il a dénoncé le cancer qui ronge le passe-temps favori des Américains et qui fait en sorte qu’un grand nombre de propriétaires ne se soucient même plus de présenter une équipe compétitive à leurs partisans.

Pour bien faire valoir son point de vue, Boras a donné l’exemple des champions de la Série mondiale, les Braves d’Atlanta. Ces derniers présentaient une fiche inférieure à ,500 avant la date limite des échanges à la fin du mois de juillet.

Mais ils ont été capables de conclure six échanges significatifs qui ont transformé leur formation. On connaît la suite : les Braves se sont qualifiés de justesse pour les séries éliminatoires et ils ont été sacrés champions.

La dernière Série mondiale opposait les Braves d'Atlanta aux Astros de Houston. Photo : usa today sports / Thomas Shea

Les Braves (et leur directeur général montréalais Alex Anthopoulos) ont été capables de conclure tous ces échanges parce qu’un grand nombre d’organisations rivales ont tout simplement décidé de se saborder et de laisser partir de très bons joueurs pour faire le plein de jeunes espoirs.

Parmi les 30 équipes de la MLB, je dirais qu’il n’y en a pas plus que 17 qui essaient réellement de gagner. Il y a quelque chose de fondamentalement mauvais là-dedans , a dénoncé Boras.

Quelques modifications apportées lors des négociations précédentes font en sorte qu’il n’est plus nécessaire de présenter la meilleure équipe possible à tous les matchs sur le terrain. C’est l’intégrité du baseball qui est en jeu , a-t-il argué.

Boras a raison.

Dans le monde du sport professionnel, on vend de l’espoir. Plus le nombre de partisans qui croient aux chances de leur club est élevé, meilleures sont les affaires.

Pourtant, alors que la parité s’avère une religion dans la NFL, la NBA et la LNH, la disparité n’a jamais été aussi grande dans la MLB.

En 2019, pour la première fois de l’histoire, on avait vu quatre formations remporter 100 matchs et plus au cours d’une saison et en même temps, aussi pour la première fois, quatre autres formations avaient encaissé 100 défaites ou plus. La saison 2021 a été semblable, trois équipes ayant décroché 100 victoires et plus et quatre formations ayant encaissé 100 revers et plus.

L'agent de joueur Scott Boras assiste à un match entre les Nationals et les Cardinals en octobre dernier. Photo : AP / Marcio Jose Sanchez

Cette saison, il y avait par ailleurs 260 millions d’écart entre la masse salariale des Dodgers de Los Angeles (l’équipe la plus dépensière, à 282,7 millions) et celle des Indians de Cleveland (l'organisation administrant avec le plus petit budget, soit 60,2 millions).

Disons donc les choses franchement : même si les revenus sont a rendez-vous, le baseball majeur est une industrie profondément malade. En plus de se retrouver au beau milieu d’une vicieuse guerre économique, ses principaux acteurs s’éloignent dangereusement de l’aspect sportif de leur mission.

Le conflit de travail qui secouera bientôt la MLB s’annonce donc long et difficile. Néanmoins, pour toutes ces raisons, il sera absolument nécessaire.