Les hockeyeuses danoises se qualifient pour une première fois aux JO d’hiver

Le Danemark s'est qualifié en Allemagne, avec deux victoires et une défaite (3 buts à 2) contre le pays hôte, mais comme cette défaite s'est jouée en prolongation, elle lui a rapporté le point décisif.

Le Danemark participera pour la première fois de son histoire aux JO d'hiver en hockey, autant chez les femmes que chez les hommes.

Les Danoises disputeront leur tout premier match olympique le 4 février contre les Chinoises.

La République tchèque, victorieuse du tournoi de qualification organisé à domicile avec trois victoires, participera elle aussi aux JO pour la première fois.

Devant son public, la Suède a décroché le dernier laissez-passer en battant la France (3 buts à 2). Elle qui n'a jamais manqué le tournoi olympique depuis que le hockey féminin est entré au programme des JO en 1998.

Ces trois pays rejoignent sept équipes déjà qualifiées.

Il y a les six pays en tête du classement mondial en avril 2020, à savoir les États-Unis, le Canada, la Finlande, la Russie, la Suisse et le Japon, ainsi que la Chine, le pays-hôte.

Les 10 pays sont divisés en deux groupes Groupe A : Canada, États-Unis, Finlande, ROC (Russie) et Suisse

Groupe B : Japon, République tchèque, Suède, Danemark, Chine

Le Canada fait partie du groupe A, et affrontera dans son premier match la Suisse le 3 février au Stade national de Pékin, construit pour les Jeux de 2008.

Rappelons qu'aux Jeux de 2018, en Corée du Sud, les Américaines avaient (enfin) battu les Canadiennes en finale. C'était la première fois depuis les Jeux de 1998 à Nagano au Japon.

Les Américaines célèbrent leur victoire contre les Canadiennes en finale du tournoi olympique de 2018. Photo : Getty Images

Le Canada avait remporté la médaille d'or dans quatre éditions d'affilée des JO, entre 2002 et 2014.

Les Canadiennes gagnent en Finlande

L'équipe canadienne a battu la Finlande 5 à 1, dimanche à Turku, pour compléter le balayage d'une série amicale de trois rencontres entre les deux pays.

Victoria Bach a inscrit deux buts, Brianne Jenner a récolté un but et deux passes. Sarah Fillier et Ella Shelton ont également été créditées d'un but et d'une passe chacune, tandis qu'Ann-Renée Desbiens a stoppé 21 tirs.

Erin Ambrose a récolté deux passes.

Les joueuses de hockey Ella Shelton (gauche) et Victoria Bach (à droite). Photo : The Canadian Press / Jeff McIntosh

Les Canadiennes avaient vaincu les Finlandaises 4 à 2 à Helsinki, jeudi, avant de les écraser 8-0 à Turku, samedi.

La série en Finlande faisait partie du programme de préparation du Canada en prévision des Jeux d'hiver de 2022.

Il s'agissait des premiers matchs de l'équipe canadienne hors de l'Amérique du Nord depuis la présentation du Championnat du monde à Espoo, en Finlande, en 2019.

Les Canadiennes affronteront leurs rivales américaines dimanche prochain à Kingston en Ontario, puis le 23 novembre à Ottawa.