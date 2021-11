Lewis Hamilton revient de loin et remporte le Grand Prix du Brésil

Hamilton a montré hors de tout doute à Sao Paulo qu'il ne concédait pas encore le titre à son rival Max Verstappen.

Samedi, lors de la course sprint, le Britannique est parti de la dernière place sur la grille (en raison de sa disqualification) pour finir 5e, et dimanche, parti de la 10e place sur la grille (en raison d'une pénalité à l'équipe), il a remporté son duel contre Verstappen et a gagné la course de 71 tours.

Verstappen a réussi à s'installer en tête au premier virage et a mené le Grand Prix, alors que Hamilton remontait le peloton. Au 18e tour, Hamilton a dépassé Sergio Pérez pour s'emparer de la 2e place.

Bien servi par sa vitesse en ligne droite, le pilote Mercedes-Benz a ensuite refait son retard sur le meneur. Chacun a fait deux arrêts aux puits, sans que cela ne parasite le duel.

Hamilton est revenu sur Verstappen à la grande joie des amateurs brésiliens, exubérants dans les tribunes bondées.

Le duel entre les deux prétendants a duré 12 tours, du 47e tour quand Hamilton a attaqué le Néerlandais sans pouvoir le dépasser, au 59e tour, quand il a finalement réussi à lui ravir le commandement.

Lewis Hamilton hors piste et Max Verstappen (à droite) Photo : Getty Images / Mark Thompson

Quel week-end. Peut-être le plus dur de ma carrière, a admis Hamilton. Mon père m'a rappelé qu'en F3 en 2004, j'avais fait la même chose, revenir de la 10e place pour gagner. Cette victoire, je lui offre.

Je ne pensais pas qu'on y arriverait avec tout ce qui nous est tombé dessus ce week-end, a-t-il ajouté. Ça prouve qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il faut continuer à se battre.

Hamilton a réduit l'écart sur Verstappen au classement des pilotes à 14 points avec 3 courses à disputer.

C'était une belle bataille, a réagi Verstappen. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais il nous manquait un peu de vitesse. Ça a été très amusant. Ce n'est pas fini, et on ne se laissera pas faire.

Lance Stroll a dû abandonner au garage, incapable de se défendre dans une voiture inconduisible, après avoir été heurté par Yuki Tsunoda au 4e tour.

Le Japonais, un peu trop optimiste, a voulu se faufiler à l'intérieur au premier virage, mais Stroll y était déjà. Tsunoda a admis après la course que sa tentative était risquée.

Lance Stroll devant, après avoir été heurté par Yuki Tsunoda Photo : Getty Images / Mark Thompson

Meurtrie, l'Aston Martin du Québécois a perdu des morceaux de son fond plat durant la course, forçant Stroll à abandonner au 47e tour.

On avait une bonne chance de marquer des points aujourd'hui, mais il y a eu le contact avec Tsunoda, a expliqué Stroll. J'étais en pneus mi-durs, et il était plus rapide que moi, en pneus tendres, mais sa tentative était désespérée. Il a été trop optimiste. Ma voiture a ensuite perdu des morceaux, et je perdais du terrain. On a décidé d'abandonner. J'attends avec impatience le Qatar la semaine prochaine.

Quant à Nicholas Latifi, le Torontois (né à Montréal) a fini 16e dans la Williams, à un tour du vainqueur.

J'ai fait ma course tout seul pendant 90% du grand prix, alors que j'aurais dû me battre pour tenter de gagner des places, je ne sais pas pourquoi, et je dois avouer que c'est décevant.

Il y a 30 ans, Senna

Lewis Hamilton a fait son tour d'honneur avec le drapeau brésilien en main pour faire plaisir au public et pour saluer la mémoire d'Ayrton Senna.

Il y a 30 ans, en 1991, le Brésilien avait en effet remporté son grand prix national dans sa McLaren au terme de 71 tours éprouvants en raison d'une défaillance de sa boîte de vitesses, qui l'avait privé de deux rapports dans les derniers tours.

Il avait fini la course complètement épuisé, victime de crampes qui l'avaient empêché de sortir de sa monoplace par lui-même. Sur le podium, il avait brandi le drapeau brésilien.

Ayrton Senna soulève le trophée du vainqueur à Sao Paulo en 1991. Photo : Getty Images / Pascal Rondeau

À noter que pour brandir le drapeau brésilien dans son cockpit, Lewis Hamilton a desserré ses ceintures de sécurité, ce qui est strictement interdit par le règlement.

La direction de course de la FIA l'a donc (encore) convoqué, et lui a imposé une amende de 5000 euros (7200 $ canadiens) plus une autre de 20 000 euros (28 800 $) avec sursis s'il y avait récidive d'ici la fin de la saison 2022.

Lewis Hamilton dans sa monoplace avec le drapeau brésilien Photo : Getty Images / Buda Mendes

Classement du Grand Prix du Brésil:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) les 305,909 km en 1 h 32:22,851 (à la moyenne de 198,663 km/h)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) à 10,496 secondes

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 13,576

4. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) à 39,940

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 49,517

6. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) à 51,820

7. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) à 1 tour

8. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 1 tour

9. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 1 tour

10. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 1 tour

11. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1 tour

12. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) à 1 tour

13. George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

14. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) à 1 tour

15. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) à 1 tour

16. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

17. Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) à 2 tours

18. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) à 2 tours

Meilleur tour en course:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:11,010 au 71e tour (à la moyenne de 218,453 km/h)

