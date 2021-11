Longue piste : une journée trois fois en argent pour le Canada

Laurent Dubreuil a poursuivi sur sa lancée et a décroché la médaille d'argent au 500 m, dimanche, à la Coupe du monde de Tomaszow Mazowicki en Pologne.

Le Canadien a réalisé un temps de 34,734 secondes, tout juste à court de la première place.

Il s'agit d'un deuxième podium en deux courses pour Dubreuil, après sa médaille de bronze remportée vendredi aussi en Pologne.

Le Japonais Tatsuya Shinhama (34,699) a devancé Dubreuil par un maigre trois centièmes de seconde pour récolter l'or.

Wataru Morishige, également du Japon, a complété le podium avec un temps de 34,746 secondes.

Les Canadiens Gilmore Junio (35,278) et Alex Boisvert-Lacroix (35,565) ont également participé à la course. Ils ont terminé 18e et 20e, respectivement.

Lors de l'épreuve du départ groupé chez les dames, Ivanie Blondin a décroché une deuxième médaille d'argent pour le Canada. Il s'agissait du premier départ groupé de la saison, la grande spécialité de Blondin, championne du monde en 2016.

La Néerlandaise Irene Schouten a remporté l'or, alors que l'Italienne Francesca Lollobrigida est repartie avec le bronze.

Valérie Maltais, l'autre Canadienne en lice, a terminé 13e.

Lors de l'épreuve de la poursuite chez les hommes, l'équipe canadienne formée de Ted-Jan Bloemen, Jordan Belchos et Connor Howe a récolté la troisième médaille d'argent de la journée avec un temps de 3:45,763. Les Pays-Bas (3:44,567) ont décroché l'or, alors que le Japon (3:45,817) a terminé troisième.

Au 1000 m chez les hommes, Laurent Dubreuil a terminé 5e avec un temps de 1:08,987. Les deux autres Canadiens, Antoine Gélinas-Beaulieu (1:09,460) et Vincent de Haitre (1:10,167) ont respectivement conclu la course au 9e et 14e rang.

Ce sont les Néerlandais qui ont dominé l'épreuve. Les trois représentants des Pays-Bas, Hein Otterspeer (1:08,676), Thomas Krol (1:08,699) et Kjeld Nuis (1:08,836), ont terminé aux trois premiers rangs de la compétition.

Au 1500 m chez les dames, Ivanie Blondin était la seule Canadienne en lice lors de la finale A. Elle a finalement terminé 11e avec un temps de 1:58,624.

La Japonaise Miho Takagi a remporté l'or grâce à un chrono d'une minute et 56 secondes. L'Américaine Brittany Bowe (1:56,606) et la Kazakh Nedezhda Morozova (1:56,925) ont complété le podium.