Privé de Jake Allen, le Canadien s’incline en prolongation à Détroit

Les défis semblent de plus en plus nombreux pour le Canadien, qui s'est incliné 3-2 en prolongation face aux Red Wings de Détroit, samedi, sans Jake Allen qui a quitté le match en première période.

Le Tricolore a dû se débrouiller sans son gardien partant pendant une bonne partie de la rencontre. Allen a quitté la rencontre après être entré durement en contact avec Dylan Larkin, tôt lors du premier vingt.

L'attaquant des Red Wings s'est amené à pleine vitesse en infériorité numérique, et a perdu le contrôle lorsque poussé par Jeff Petry.

Larkin a paru ébranlé sur la séquence, mais est resté dans le match, contrairement à Allen qui a cédé son poste à Samuel Montembeault.

Quelques minutes auparavant, le Canadien avait pris les devants 1-0 grâce à Ryan Poehling. L'ancien choix de 1er tour, qui a été rappelé du club-école de Laval mercredi, a battu Alex Nedeljkovic d'un bon tir du côté du bloqueur.

Michael Pezzetta s'est amené rapidement en zone adverse avant d'appliquer les freins et de remettre la rondelle à Poehling qui se trouvait derrière lui. Pezzetta a obtenu son premier point dans la Ligue nationale de hockey (LNH) sur la séquence.

En deuxième période, Montembeault a cédé deux fois lors des quatre premières minutes d'action. Larkin a d'abord créé l'égalité avec un tir parfait du coin de la patinoire. Moins de deux minutes plus tard, son coéquipier Pius Suter a donné l'avance aux siens en battant le Québécois d'un lancer de l'enclave.

Jake Allen a dû céder son poste à Samuel Montembeault en fin de première période, samedi à Détroit. Photo : AP / Paul Sancya

Montembeault s'est toutefois ressaisi par la suite, en réalisant quelques beaux arrêts alors que ses joueurs étaient désorganisés devant lui. Il a réservé son plus bel arrêt à Tyler Bertuzzi, meilleur buteur des Wings, en étirant la jambière lors d'une échappée.

Le Bleu-blanc-rouge a réussi à créer l'égalité tôt dans le troisième engagement. Après avoir essuyé un contact percutant contre la bande derrière le filet, Artturi Lehkonen s'est emparé de la rondelle à temps pour remettre à Chris Wideman.

Le défenseur, qui s'était avancé pour appuyer l'attaque, a ensuite trouvé une faille dans la partie supérieure pour tromper Nedeljkovic.

Visionnez les faits saillants du match Montréal-Détroit.

La troisième période n'a pas fait de maître, même si le Canadien a largement dominé dans celle-ci, de sorte que le duel s'est étiré jusqu'en prolongation.

Jake Evans a obtenu une chance en or de donner la victoire à Montréal, lors d'un surnombre avec Tyler Toffoli, mais Nedeljkovic a eu le dernier mot.

Quelques instants plus tard, Larkin a joué le même tour à Montembeault en le battant d'un angle restreint.

Au final, le portier de Bécancour aura stoppé 22 des 25 tirs dirigés vers lui en relève. Allen avait été parfait sur 5 lancers avant cela. À l'autre bout de la patinoire, Nedeljkovic a bloqué 35 des 37 tirs reçus.

Ce n'est jamais facile de rentrer à froid comme ça, après avoir été sur le banc. Le premier lancer, c'est sûr qu'il était précis, mais j'aurais dû l'arrêter d'un angle comme ça , a admis Montembeault. Ensuite, ç'a quand même bien été. Il y a eu un deux-contre-un et j'ai effectué un bel arrêt. J'ai concédé deux buts rapidement, et c'est dommage, car on aurait aimé ça connaître un meilleur dénouement.

C'est un autre drôle de match, une autre situation qu'on n'avait encore jamais vécue , a pour sa part analysé l'entraîneur-chef Dominique Ducharme. Mais en général, je n'ai pas grand-chose à dire. On aurait aimé obtenir le deuxième point, qu'on méritait, mais en bout de ligne on ne l'a pas.

Statistiques : Lancers : MTL 37 DET 33

Mises en échec : MTL 25 DET 22

Minutes de pénalité : MTL 6 DET 8

Mises en jeu remportées : MTL 54 % DET 46 %

Le Tricolore échoue donc à sa tâche de remporter une deuxième victoire de suite pour une première fois cette saison.

Mince consolation : l'équipe a néanmoins amassé un point dans un troisième match d'affilée, en remontant à la défaite en prolongation de mardi face aux Kings.

Si les partisans montréalais cherchent davantage de réconfort, ils peuvent aussi se tourner vers Poehling qui a inscrit un premier but depuis le 13 janvier 2021. Il s'agit d'un autre jeune centre (22 ans) de l'organisation qui s'illustre ces derniers jours, après Jake Evans (25 ans) et Nick Suzuki (22 ans).

C'était spécial, de toute évidence, car ça faisait un bon bout de temps que j'avais marqué , a indiqué Poehling. Cependant, nous nous sommes tous endormis en deuxième période, et ça c'est impardonnable dans cette ligue. Sinon, nous avons bien joué, surtout vers la fin du match, mais malheureusement ça n'a pas été en notre faveur.

De leur côté, les Red Wings réussissent à venger leurs deux défaites encaissées à Montréal plus tôt cette saison.

La montagne d'adversité que doivent surmonter les joueurs du Canadien depuis le début de la saison paraît de plus en plus haute, et presque insurmontable.

Déjà privés de leur gardien étoile en Carey Price, ils pourraient maintenant devoir se passer des services d'Allen si celui-ci est victime d'une commotion cérébrale.

Il n'y a rien de confirmé encore [au sujet d'une commotion cérébrale], mais il faudra voir avec les thérapeutes , s'est limité à dire Ducharme, plutôt sombre.

La troupe montréalaise aura bien peu de temps pour se remettre des ses émotions, puisqu'elle affrontera dès demain les Bruins à Boston.

Après le match, l'organisation a annoncé le rappel de Cayden Primeau, qui rejoindra l'équipe sur la route.

La recrue de 22 ans affiche un dossier de 4 victoires et 4 défaites dans la Ligue américaine de hockey cette saison, avec le Rocket de Laval. Il présente aussi un taux d'efficacité de 91,6 % et une moyenne de buts accordés par match de 2,41. Il a également enregistré deux blanchissages.

Primeau a déjà joué six matchs dans la LNH, récoltant deux victoires.