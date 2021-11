Paula Badosa accède au carré d’as des Finales de la WTA

L'Espagnole s'est imposée 7-6 (7/4), 6-4 pour porter sa séquence de victoires à huit.

Elle a pu s'appuyer sur un excellent service (10 as) pour enchaîner un deuxième succès en autant de matchs dans son groupe.

Je savais que ça allait être une bataille contre Maria. J'ai su rester agressive. Pour gagner ce genre de match, il faut tout faire bien. La clé, c'est que j'ai très bien joué dans les moments importants , a commenté Badosa

Sa victoire, jumelée à celle d'Aryna Sabalenka contre Iga Swiatek, lui permet de valider son billet pour les demi-finales. Badosa est aussi maintenant assurée de terminer en première position de son groupe.

La qualification est aussi à la portée de Sabalenka. La Bélarusse devra maintenant battre Sakkari pour remplir cet objectif.

Bien mal partie dans son match contre Swiatek, avec la perte du premier manche, elle s'est battue pour remonter la pente, livrant une lutte acharnée dans la 3e manche avec la Polonaise, qui a fini par craquer au 11e jeu en se faisant briser à 6-5.

Les demi-finales auront lieu mardi et la finale est prévue mercredi, au Centre panaméricain de tennis de Zapopan, en banlieue de Guadalajara, la deuxième plus grosse ville du Mexique.

Badosa, classée 63e au monde il y a un an, a éclos cette saison. Elle a signé ses deux premiers titres en carrière, à Belgrade et à Indian Wells, et elle fait partie des six joueuses à être entrées dans le top 10 pour une première fois, cette saison.

Les Finales de la WTA se jouent à Guadalajara pour cette année seulement. L'événement retournera à Shenzhen, en Chine, en 2022.