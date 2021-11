Dans le tumulte, le PSG vise le sommet de la D1 Arkema

Les deux prestigieuses organisations se retrouvent présentement au sommet de la ligue avec 21 points. L’OL est pour le moment en première place grâce à un meilleur différentiel de buts, mais tout pourrait changer rapidement.

C’est un duel important. C’est une grosse rivalité entre nous et PSG , explique la Canadienne Kadeisha Buchanan, joueuse de l’OL. Ça date de bien avant mon arrivée ici [en 2017, NDLR]. C’est une bataille pour le sommet du classement et de la ligue. L’équipe qui gagnera aura moins de pression pour le reste de la saison.

Ce sont deux clubs, deux équipes avec un rapport de force très serré. Et l’équipe qui arrivera à gagner aura un ascendant psychologique , ajoute l'entraîneuse Sonia Bompastor.

D'un autre côté, c’est vrai que la saison ne sera pas terminée mais l’idée est d’aller chercher cette victoire et de nous mettre dans les meilleures dispositions possibles.

Le PSG et l’OL ont l’habitude de lutter pour le titre. Après 14 triomphes d'affilée, l’Olympique lyonnais a dû s’avouer vaincu l’année dernière. En juin dernier, l’équipe du Paris Saint-Germaina été sacrée championne de France pour la première fois de son histoire.

Kadeisha Buchanan a inscrit un but en cinq départs jusqu'ici cette saison. Photo : Getty Images / Gunnar Hoffsten

Bompastor reconnaît que cette défaite a suscité une certaine remise en question. L’OL est plus que jamais déterminé à retrouver ses titres de noblesse.

Les joueuses sont des compétitrices et on n’aime pas perdre un match mais des titres, c’est la même chose. L’idée est de retravailler et de faire en sorte qu’on redevienne performantes et d’aller chercher des titres. C’est l’ADN de l’OL aujourd’hui. À nous de prouver que notre effectif est supérieur , affirme l’entraîneuse.

Difficile de prédire qui sortira gagnant de cette confrontation. Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas accordé de buts cette saison en sept matchs. La troupe de Didier Ollé-Nicolle fera face à la meilleure offensive de la D1 féminine alors que l’OL a déjà marqué 34 buts depuis le début de la présente campagne.

Les événements de la dernière semaine pourraient évidemment venir brouiller les cartes. On se rappellera que la joueuse du PSG Aminata Diallo, avait été arrêtée, pour libérée, en lien avec l’agression dont a été victime sa coéquipière Kheira Hamraoui. Le PSG avait demandé vendredi le report de ce match en raison du contexte difficile, mais la Fédération française de football a refusé.

C’est donc une formation sans Aminata Diallo qui a fait le voyage vers Lyon. Stephanie Labbé, Jordyn Huitema et Ashley Lawrence, qui faisaient partie de l’équipe canadienne qui a gagné l’or aux Jeux olympiques de Tokyo, devraient être en uniforme pour ce match.

Ce sont de grandes compétitrices et ce duel fait partie des plus importants. Je suis certaine qu’elles ne pensent qu’à ça. Une citation de :Christiane Endler

C’est un moment très difficile qu’elles traversent mais ce sont des professionnelles avant tout et elles savent faire la part des choses , a indiqué la gardienne de l’OL Christiane Endler, qui a défendu la cage parisienne pendant quatre ans.

La D1 à Radio-Canada Sports

Ce premier choc de la saison entre les deux équipes sera présenté sur les plateformes numériques de Radio-Canada Sports.

Une entente a récemment été conclue et ce sont 22 matchs par saison qui seront présentés pour les deux prochaines années. C’est vraiment excitant , affirme la Canadienne Kadeisha Buchanan. L’autre jour, je me demandais comment ma famille allait pouvoir regarder le match.

Depuis que je suis ici, en quatre ou cinq ans, je peux compter sur les doigts d’une main les fois où ma famille a réussi à me voir jouer en direct. C’est tout un défi, mais heureusement, ça va maintenant changer. Une citation de :Kadeisha Buchanan

Depuis déjà bien longtemps, l’Olympique lyonnais s’est fixé comme objectif d’encourager le développement du soccer féminin. C’est l’une des raisons pourquoi l’organisation a maintenant une franchise dans la NWSL, l’OL Reign.

Le président du club, Jean-Michel Aulas, qui est l’architecte derrière ce projet, n’a pas l’intention de s’arrêter là.

On essaie vraiment d’avoir une stratégie mondiale , a-t-il expliqué en entrevue à Radio-Canada Sports. L’idéal serait demain d’avoir d’autres équipes, pourquoi pas aussi au Canada où aujourd’hui, le football féminin a acquis ses lettres de noblesse encore plus fort récemment.

Le duel entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique lyonnais sera présenté en direct du Groupama stadium dimanche, à compter de 15 h (HNE).