La France et la Belgique se qualifient pour la Coupe du monde au Qatar

Championne en titre de la Coupe du monde de soccer, en Russie la France s'est qualifiée samedi pour celle du Qatar, en 2022, grâce à une retentissante victoire de 8-0 face au Kazakhstan. La Belgique, numéro un mondial et 3e il y a quatre ans, a également obtenu son billet.

Les Bleus défendront leur titre au Qatar : flamboyants vainqueurs du Kazakhstan avec un quadruplé de Kylian Mbappé au Parc des Princes samedi (8-0), les champions du monde français ont validé leur billet pour le Mondial 2022 avant la fin des éliminatoires.

Mbappé a suscité l'extase des 45 500 spectateurs du Parc des Princes, a vite rassuré son sélectionneur Didier Deschamps, qui avait demandé de la vigilance d'entrée, et a aussi ravi Karim Benzema, double buteur, en lui délivrant une passe décisive (59e).

C'est une soirée spéciale, avec le résultat au bout. On savait que l'adversaire était plus faible que nous, mais il fallait mettre la manière, et c'est ce qu'on a fait , a déclaré Benzema. Pour moi, c'est spécial de se qualifier pour une Coupe du monde.

Le plus important ce soir, c'était la qualification, car on voulait se donner cette chance de défendre notre titre, aussi pour ceux qui n'étaient pas en Russie , a dit pour sa part Mbappé. Ca reste un rêve inimaginable de jouer lors d'une Coupe du monde pour son pays.

Une Coupe du monde, c'est un rêve, un objectif, c'est tout, et c'est une chance unique de pouvoir jouer dans une équipe qui peut la gagner. On va aller là-bas pour la gagner. Une citation de :Kylian Mbappé

Même les propriétaires qatariens du PSG ont dû avoir un œil satisfait sur la rencontre : le quadruplé du Parisien, inscrit sur la pelouse du club de la capitale, vitrine européenne de Doha, comportait son lot de symboles, à un an de la Coupe du monde organisée dans l'émirat du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Vingt-huit ans après le dernier échec des Bleus en phase qualificative, dans ce même stade face à la Bulgarie (2-1), l'équipe de France peut mesurer le chemin parcouru.

Depuis cette débâcle de 1993, outre ses deux titres mondiaux et son sacre européen, elle s'est qualifiée pour les 14 tournois majeurs qui ont suivi.

Valider leur billet à l'avant-dernière journée a aussi l'avantage d'offrir de la sérénité aux Bleus pour le déplacement mardi chez le 2e du groupe, la Finlande. Cela confirme aussi le niveau retrouvé de la sélection de Didier Deschamps, invaincue dans ces éliminatoires et qui fait partie des premières qualifiées pour le Qatar, après l'Allemagne, le Brésil et le Danemark.

Après le titre en Ligue des nations, ce billet confortablement décroché donne un peu plus de poids à la thèse de l'accident en huitièmes de finale de l'Euro, ces fameuses dix minutes d'égarement contre la Suisse, avancées par l'encadrement comme explication.

Au Parc des Princes, visité pour la première fois depuis 2013 par les Bleus en raison de travaux dans les transports franciliens autour du Stade de France, les partisans de l'équipe de France ont pu rendre un hommage émouvant aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, six ans jour pour jour après les attaques.

Une animation lumineuse a été organisée et une banderole déployée à la 15e minute de la rencontre, à l'heure où les premières explosions aux abords du Stade de France avaient été entendues en 2015, un soir de France-Allemagne.

Une minute de silence a aussi été observée et Antoine Griezmann lui-même a dessiné un cœur sous son maillot aux côtés de la date du 13/11/15 , dévoilé après son but sur tir de pénalité (84e), qui le place seul 3e meilleur buteur de l'histoire devant Michel Platini, avec 42 buts.

La Belgique ira aussi au Qatar

La Belgique, 3e de la dernière Coupe du monde, s'est aussi qualifiée pour le Mondial après avoir battu l'Estonie 3 à 1 à Bruxelles.

Les Diables rouges sont assurés de terminer à la première place du groupe E avec 19 points, avant même la dernière journée des qualifications européennes.

Français et Belges rejoignent ainsi les Allemands et les Danois dans le wagon des premiers qualifiés de la zone Europe.

La Belgique jouera son dernier match mardi au Pays de Galles qui tentera d'accrocher définitivement la 2e place du groupe et d'accéder aux barrages. Vainqueur samedi du Bélarus à Cardiff (5-1), le Pays de Galles est en effet 2e, mais avec seulement trois points d'avance sur la République tchèque, qui elle accueillera l'Estonie lors de la dernière journée. Les Tchèques étaient au repos samedi.

À Podgorica, dans le groupe G, les Pays-Bas menaient 2-0 après un doublé de Memphis Depay et avaient virtuellement leur billet en poche, mais ont cédé deux buts en fin de match face au Monténégro.

Tout se jouera donc sans ce groupe lors de la dernière journée. Les Pays-Bas, 1er avec 20 points, recevront la Norvège (3e, 18 pts), et la Turquie (2e, 18 pts également) se déplacera au Monténégro. Les Pays-Bas avaient manqué le dernier rendez-vous planétaire du soccer, en Russie.