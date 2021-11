Les Alouettes accomplissent le travail face aux Blue Bombers

Cette victoire permet au club montréalais de demeurer à distance de frappe des Tiger-Cats de Hamilton, qui se sont inclinés devant les Argonauts de Toronto, vendredi.

Les Alouettes (7-6) pourraient devancer les Ti-Cats (7-6) au 2e rang de la Division est si ces derniers perdent face aux Roughriders de la Saskatchewan, samedi prochain, et que les Montréalais ont raison du Rouge et Noir d'Ottawa la veille.

Les Bombers (11-2), qui avaient décidé de laisser neuf réguliers à la maison dont le quart-arrière Zach Collaros, ont pris l'avance à la suite d'une bourde d'Adarius Pickett sur le tout premier jeu de la rencontre.

Le spécialiste des retours de bottés n'a pas maîtrisé le botté d'envoi de Sergio Castillo après quelques pas seulement. Nick Hallett a récupéré le ballon avant de lui aussi le perdre, mais comme il est sorti en touche, les Blue Bombers ont profité d'une position très avantageuse à la ligne de 19 des Alouettes.

Trois courses plus tard, Brady Oliveira a franchi la ligne des buts pour procurer une avance de six points aux visiteurs, Castillo ratant la transformation, une erreur tout de même moins coûteuse que celle de Pickett.

Je me fous pas mal de qui ils habillent , a dit l'entraîneur Khari Jones au sujet de la formation des Bombers. Nous avons joué du football très solide dans toutes les phases de jeu. Les unités spéciales, mis à part ce premier jeu, volaient sur le terrain. Je ne crois pas que nous ayons écopé d'une pénalité sur les unités spéciales, ce qui est à la fois très bien et rare.

La défense a fait ce qu'elle doit faire et à l'attaque, on a mis le ballon dans la zone des buts. On a joué un excellent match. Une citation de :Khari Jones

L'attaque des Alouettes a néanmoins été amorphe au premier quart, jusqu'à ce que sa défense lui donne un électrochoc. Najee Murray a intercepté l'un des rares tentatives de passes de Sean McGuire à la ligne de 15 des visiteurs.

Deux jeux plus tard, Eugene Lewis a effectué un spectaculaire attrapé en plongeant sur une passe précise de Trevor Harris pour inscrire le premier de ses deux touchés de la rencontre pour procurer une mince avance d'un point aux locaux.

Lewis a de plus été à l'origine du plus long jeu de la journée de l'attaque des Alouettes.

Après que les unités spéciales eurent récupéré un ballon échappé par les Bombers sur un dégagement – l'exploit revient à Ty Cranston –, Harris a remis le ballon à Lewis sur un jeu latéral et ce dernier a rejoint Quan Bray, qui a effectué un superbe attrapé en battant deux défenseurs, pour un jeu de 35 verges.

Après une petite course de William Stanback, Harris a repéré Reggie White fils dans le fond de la zone des buts pour procurer une avance de 24-7 aux locaux.

Les Bombers se sont rapprochés sur la séquence suivante avec deux passes de plus de 30 verges de McGuire pour le touché de Dervin Adams, mais il était trop peu trop tard.

Les Alouettes ont mis le match hors de portée des Bombers une fois pour toutes avec un peu plus de quatre minutes à jouer. Chris Ackie a alors réussi la troisième de quatre interceptions des locaux, qui ont repris à la ligne de 21 des Bombers.

Le Québécois David Côté a couronné cette séquence avec son deuxième placement de la rencontre, sur 11 verges, après avoir réussi un botté de 28 verges et un simple sur un dégagement plus tôt.

Les Alouettes ont donc rendez-vous avec le Rouge et Noir vendredi soir prochain. Jones ne compte pas donner congé à ses réguliers: il veut jouer ce match éliminatoire du 28 novembre à domicile.