Valtteri Bottas remporte la course sprint et partira en tête à Sao Paulo

Bottas a fait très bon usage de ses pneus tendres, et il a fait course (sprint) en tête à Sao Paulo. Il a surtout gardé Verstappen derrière lui (en pneus mi-durs) dans les derniers tours de la course sprint de 100 km, soit 24 tours du circuit brésilien.

Le départ a été la clé, on a fait le pari de chausser des pneus tendres, et ç'a payé , a expliqué Bottas.

Le Finlandais a donc obtenu la pole position du Grand Prix du Brésil, la 20e de sa carrière, a gagné 3 points au classement, et a limité Verstappen à deux points.

Le Néerlandais a maintenant 21 points d'avance sur Hamilton dans la course au titre des pilotes. Et Mercedes-Benz conserve par deux points la tête du classement des constructeurs devant Red Bull.

Chaussée de pneus mi-durs, la Red Bull de Verstappen a pris quelques tours à trouver son rythme. Le Néerlandais a dû défendre chèrement sa peau dans le premier tour face à Carlos Sainz fils, particulièrement expressif. Le pilote Ferrari a finalement fini la course en 3e position.

Pendant ce temps, Lewis Hamilton parti de la dernière position sur la grille de départ, a fait un sans faute en remontant le peloton jusqu'à la 5e place.

Étant sous le coup d'une pénalité de cinq places pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison, le Britannique partira donc de la 10e place, dimanche, sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil.

Ce n'est pas encore fini , a réagi Hamilton.

Quand on m'a annoncé la décision [de la FIA], j'étais dévasté. Mais je me suis vite ressaisi. Je me suis concentré sur ce que je pouvais faire, et j'ai tout donné.

Sur la deuxième ligne de la grille, on retrouvera Sainz fils et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull).

Lance Stroll (Aston Martin) a fini 14e et Nicholas Latifi (Williams) 16e. Ce seront les places des deux Canadiens sur la grille de départ du Grand Prix de dimanche.

J'ai gagné une place dans le dernier tour, mais il ne s'est rien passé au départ, et c'était difficile de dépasser, a dit Stroll. J'ai quand même gagné une place sur la grille de dimanche. Comme la course est plus longue, peut-être y aura-t-il quelques occasions de gagner des positions.

Il nous manquait de la performance aujourd'hui, a dit Latifi. Je ne pouvais pas attaquer, et à la fin, les pneus ont souffert. Il faudra pendant le Grand Prix profiter de toutes les occasions.

Classement de la course sprint:

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) les 103,356 km en 29:09,559 (à la moyenne de 212,671 km/h)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) à 1,170 seconde

3. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) 18,723

4. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 19,787

5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 20,872

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) 22,558

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 25,056

8. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 34,158

9. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 34,632

10. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) 34,867

11. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) 35,869

12. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 36,578

13. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) 41,880

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) 44,037

15. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 46,150

16. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) 46,760

17. George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz) 47,739

18. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) 50,014

19. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 61,680

20. Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 67,474

