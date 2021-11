Médaille d’or pour les Canadiennes à la poursuite par équipe en Pologne

Les Canadiennes Ivanie Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann ont gagné la poursuite par équipe en 3 minutes et 280 millièmes de seconde devant les Japonaises et les Néerlandaises à la première Coupe du monde de la saison de patinage de vitesse sur longue piste tenue à Tomaszów Mazowiecki en Pologne samedi.

C'est une deuxième médaille en deux jours pour Weidemann, qui avait déjà gagné l'argent vendredi au 3000 m.

Plus de détails suivront