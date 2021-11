Lewis Hamilton perd sa pole et Max Verstappen à l’amende à Sao Paulo

La direction de course du Grand Prix du Brésil a rendu son verdict : Lewis Hamilton perd sa pole position au départ de la course sprint tandis que Max Verstappen écope d'une amende de 72 000 $ pour avoir touché la Mercedes-Benz de son rival dans le parc fermé.

La direction de course a choisi de déposséder Lewis Hamilton de son meilleur chrono, et donc de sa pole position pour la course sprint de 100 km, soit 24 tours du circuit de Sao Paulo, qui commence à 14 h 30 (HNE).

Max Verstappen hérite donc de la pole positon pour la course sprint, et le Britannique est condamné à remonter le peloton sans faire la moindre erreur, car le résultat de la course sprint détermine la place sur la grille de départ du Grand Prix de dimanche.

Or, Hamilton devra de toute façon reculer de 5 places sur la grille de dimanche après que son équipe eut changé son moteur thermique, excédant ainsi le nombre maximal permis par le règlement.

Avec Hamilton qui recule à la dernière place, les Canadiens Lance Stroll et Nicholas Latifi montent d'une place sur la grille et partagent maintenant la huitième ligne.

À la base de la controverse, il y a le système DRS (système de réduction de traînée) de la Mercedes-Benz W12. Le panneau mobile de l'aileron arrière s'ouvrirait de plus de 85 mm, l'ouverture maximale permise par le règlement.

Le DRS ouvert sur l'aileron arrière de la Mercedes-Benz W12 de Lewis Hamilton Photo : Getty Images / Clive Mason

Quand il est ouvert, le panneau mobile favorise l'écoulement de l'air et améliore la vitesse de pointe de 15 à 20 km/h.

Il semble que l'aileron arrière de la W12 était ouvert de plus de 85 mm sur le circuit de Sao Paulo quand Lewis Hamilton a obtenu la pole position. L'équipe et son pilote ont été convoqués par la direction de course de la FIA après la séance de qualification, mais il a fallu attendre à samedi pour connaître le verdict.

Ce qui compliquait l'affaire, c'est que l'équipe Red Bull avait apparemment apporté à la direction de course des documents montrant que la structure de l'aileron arrière de la W12 est flexible à haute vitesse.

Cet aileron arrière ploierait sous l’effet de la vitesse en ligne droite. Un avantage considérable en vitesse de pointe, tout en respectant les tests de charges statiques de la FIA.

Tout élément aérodynamique doit être rigide (en fait, ne pas dépasser une certaine capacité de flexibilité), selon le règlement. Or, les vérifications techniques de la FIA sont effectuées alors que la voiture est immobile.

La flexibilité de l'aileron arrière de la W12 aurait-elle à haute vitesse faussé l'ouverture du DRS, à plus de 85 mm? Comme la vérification technique a été effectuée après la séance de qualification, il est possible que ce soit simplement un débris qui ait frappé l'aileron pendant la séance.

La direction de course s'est plutôt entendue avec Mercedes-Benz pour dire qu'il s'agit d'une erreur, plutôt que d'un acte intentionnel, mais ne trouve pas de circonstances atténuantes .

L'équipe Mercedes-Benz peut faire appel de la décision de la direction de course.

Verstappen puni

Parallèlement à cette histoire, la direction de course a mis à l'amende Max Verstappen, car il a touché à l'aileron arrière de la W12 dans le parc fermé, juste après la séance de qualification.

Il écope d'une amende de 50 000 euros, soit environ 72 000 dollars canadiens.

Le parc fermé est une zone où les voitures sont sous la juridiction de la FIA, et les mécaniciens des équipes ne peuvent s'approcher des voitures que dans certaines circonstances très précises.

Or, le Néerlandais a été filmé en train de comparer l'aileron arrière de sa Red Bull à celui de la Mercedes-Benz. Il s'approche de la Mercedes-Benz de Lewis Hamilton et semble toucher l'aileron arrière, ce qui est strictement interdit.

Max Verstappen semble toucher l'aileron arrière de la Mercedes-Benz de Lewis Hamilton dans le parc fermé du Grand Prix du Brésil. Photo : Twitter

Mais le geste imprudent de Verstappen dans le parc fermé a permis à Mercedes-Benz de se défendre face à la direction de course : le Néerlandais n'aurait-il pas pu fausser l'aileron en le touchant?

La direction de course a jugé que le geste de Verstappen n'avait pas endommagé l'aileron arrière de la Mercedes-Benz.

En considérant qu'il n'y a pas eu de dommage causé par le geste, et qu'il n'y a pas de précédents dans l'application d'une pénalité pour ce genre d'infraction, la direction de course a décidé d'imposer une amende de 50 000 euros , peut-on lire sur le communiqué de la FIA.

Max Verstappen peut faire appel de la décision de la direction de course.

Alonso travaille bien

En attendant, la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Brésil a eu lieu, samedi.

Le soleil est sorti, et la température de piste a dépassé les 50 degrés Celsius, ce qui change le comportement des pneus et des voitures.

Fernando Alonso, dans l'Alpine-Renault, a été le plus rapide avec un tour négocié en 1 min 11 s 238/100, loin du temps de la pole position de vendredi. Il a devancé de 86 centièmes de seconde Max Verstappen (Red Bull).

Lewis Hamilton a fini la séance de travail de 60 minutes au 5e rang (+1,503). Lance Stroll a fini 11e au terme de 41 tours de piste, avec un chrono de 1:13,426 (+2,1888) et Nicholas Latifi 18e (+2,787).

Les équipes travaillaient clairement en configuration de course en vue du Grand Prix, avec des voitures remplies d'essence à bord.