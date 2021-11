Auston Matthews tranche en prolongation contre les Flames

Auston Matthews a fait bouger les cordages en prolongation et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Flames de Calgary 2-1, vendredi soir.

William Nylander a ajouté un but et une assistance pour les Maple Leafs, qui ont gagné sept de leurs huit dernières sorties. Jack Campbell a réalisé 30 lancers.

Oliver Kylington a inscrit le seul filet des Flames, qui ont encaissé un troisième revers consécutif. Dan Vladar a repoussé 35 rondelles.

En prolongation, Vladar a stoppé Matthews en échappée avant de frustrer Mitch Marner sur l'occasion suivante. Campbell a lui aussi fermé la porte à ses adversaires lors d'une attaque des Flames.

Matthews a toutefois obtenu une autre occasion, à sa présence suivante, et il a déjoué Vladar entre les jambières pour marquer son sixième but de la campagne.

Le capitaine des Maple Leafs, John Tavares, a effectué un retour dans la formation après avoir raté la défaite de mercredi aux mains des Flyers de Philadelphie.

Edmonton 2 Buffalo 3

Dylan Cozens a marqué deux buts, dont celui de la victoire, et les Sabres de Buffalo ont surpris les Oilers d'Edmonton 3-2, vendredi soir.

Cozens a touché la cible deux fois dans un intervalle de 5:14 au troisième engagement, aidant les Sabres à mettre fin à une séquence de cinq revers (0-4-1).

Anders Bjork a aussi enfilé l'aiguille pour la troupe de Buffalo, qui a effacé un retard d'un but après que Leon Draisaitl eut inscrit deux filets en avantage numérique.

Dustin Tokarski a repoussé 33 lancers pour les Sabres, dont deux de Draisaitl avec 4:45 à écouler en troisième période. Il a signé une deuxième victoire à ses sept derniers départs.

Washington 4 Columbus 3

Alex Ovechkin a marqué le 742e but de sa carrière dans la LNH et Conor Sheary a inscrit le but gagnant avec 1:22 à faire au match dans une victoire de 4-3 des Capitals de Washington sur les Blue Jackets de Columbus, vendredi soir.

Ovechkin prend ainsi seule possession du 4e rang dans l'histoire de la ligue, laissant Brett Hull en 5e place.

Il est à 25 buts de devancer le prochain joueur sur la liste : Jaromir Jagr (766).