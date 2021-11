Le Canada attend le Costa Rica de pied ferme, à Edmonton

Le Canada est toujours invaincu dans le tournoi de qualification à la ronde de la CONCACAF. En six rencontres, le Canada compte deux victoires et quatre verdicts nuls, ce qui lui confère le troisième rang. Le top 3 du tournoi à huit équipes ira directement au Mondial.

En vertu de sa fiche, le Canada compte 10 points en 6 matchs, soit deux de plus que le Panama, en 4e place, et un de moins que les États-Unis au 2e rang.

Une victoire contre le Costa Rica pourrait permettre à Équipe Canada de solidifier cette troisième position.

Le Costa Rica (1-3-2), pointe au 5e rang avec 6 points en 6 affrontements.

Le Canada a inscrit 10 buts lors de ses 6 premières sorties. Sa production offensive place l'équipe au 1er rang avec le Mexique pour le plus grand nombre de buts marqués parmi les huit équipes de la Concacaf toujours en lice.

Le match de vendredi marque surtout le retour à la maison du fils prodigue, Alphonso Davies. L'attaquant du Bayern Munich, et grande vedette internationale du soccer, revient à Edmonton, la ville où il a grandi, pour défendre les couleurs de son pays.

Cette semaine, Davies a confié qu'il aurait un peu de papillons , mais qu'il chasserait rapidement la nervosité pour se concentrer à récolter les trois points associés à une victoire.

Herdman a fait savoir qu'il compterait sur un groupe de joueurs en bonne santé. Après avoir reçu le Costa Rica, le Canada recevra le Mexique, mardi, toujours à Edmonton.

Canada Soccer engage Richard McLaren pour mener une enquête indépendante

Par ailleurs, à quelques minutes du botté d’envoi, vendredi soir, Canada Soccer a annoncé l’embauche du cabinet de Richard McLaren pour faire la lumière sur le passage de l’ex-entraîneur Bob Birarda dans la sélection nationale féminine U-20, qui fait face à des accusations d’inconduite.

En collaboration avec l’Association des joueuses de l’équipe nationale canadienne, Canada Soccer a lancé une enquête transparente menée par un tiers indépendant sur la procédure en 2008 qui a conduit au renvoi de l’ancien entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine U-20 Bob Birarda, afin de comprendre pleinement ce qui s’est produit et d’élaborer des recommandations ainsi que des pratiques exemplaires en vue de futures enquêtes, afin de mieux protéger tous les participants à notre sport.

Une telle enquête avait d’abord été réclamée par l’ancienne joueuse Ciara McCormack en février 2019.

Birarda a été arrêté en décembre 2020 et fait face à deux accusations d’agression sexuelle, six d’exploitation sexuelle et une de leurre d’enfant.