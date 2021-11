Lapierre est ainsi passé d’une équipe américaine de la LNH au sein de laquelle on retrouvait deux joueurs québécois (lui et Anthony Mantha), pour se joindre à une équipe de la LHJMQ qui ne comptait AUCUN Québécois avant son arrivée!

Les dirigeants des équipes des Maritimes aiment généralement miser sur le plus grand nombre possible de joueurs locaux. La composition des formations en témoigne depuis nombre d’années. Toutefois, le fait qu’une organisation du circuit junior majeur québécois ait pu entreprendre la saison sans miser sur un seul joueur né au Québec s’avère tout simplement rarissime.

Avant nous, seuls les Pioneers de Plattsburgh (en 1984) avaient bâti une équipe composée entièrement de joueurs nés à l’extérieur du Québec. Tous les joueurs de cette nouvelle équipe (qui n’a existé que durant 17 matchs) étaient Américains et c’était voulu , raconte le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst, Sylvain Couturier.

Dans notre cas, la composition de l’alignement du Titan est surtout le résultat d’un concours de circonstances, car nous avons toujours sélectionné des joueurs du Québec. Par exemple, pour nous préparer en vue du dernier repêchage l’hiver dernier, nous n’avons pas eu la chance de voir les joueurs québécois à l’oeuvre. En raison de la pandémie, il n’y a pas eu de saison midget AAA (M-18 AAA) au Québec. Aussi, il y a deux ans, nous avions choisi un peu plus de joueurs des Maritimes au repêchage parce qu’ils figuraient mieux sur nos listes de sélection , explique-t-il.

La situation exceptionnelle d’Hendrix Lapierre m’a donc incité à revisiter un dossier que nous avions publié il y a six ans au sujet, justement, d’une perception voulant que la présence des joueurs québécois s’était effritée dans la LHJMQ.

Ce dossier faisait suite à la publication, en novembre 2015, d’un texte publié dans un quotidien de Québec. Cet article avait soulevé un fort vent d’indignation dans le petit univers du hockey québécois. On y affirmait que les joueurs québécois étaient de moins en moins nombreux dans la LHJMQ. Et pour appuyer cet énoncé, le quotidien soulignait que 40 % des formations de la ligue étaient composés de joueurs nés dans les Maritimes, en Europe et en Ontario.

Or, la réalité était quelque peu différente.

En poussant un peu plus loin l’analyse de la démographie de la LHJMQ, on découvrait qu’en fait, même si le nombre d’équipes midget AAA (M-18 AAA) et junior majeur avait presque doublé au Québec au cours des 30 années précédentes, le nombre de Québécois décrochant des postes au niveau junior majeur n’avait à peu près pas bougé!

La Ligue midget AAA (maintenant appelée Ligue M-18 AAA) a toujours été le principal circuit de développement du talent québécois. Entre 1985 et 2015, le nombre d’équipes M-18 AAA est graduellement passé de 8 à 15 afin de pouvoir répondre (en théorie) aux expansions qui avaient fait croître la LHJMQ de 10 à 18 équipes au fil des ans.

Voici, dans notre dossier de 2015, ce que démontraient les statistiques de la LHJMQ:

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Bref, à l’époque, l’expérience du terrain avait clairement démontré qu’il ne suffisait pas d’accoler les lettres AAA à un plus grand nombre d’équipes M-18, ni de créer un plus grand nombre d’équipes junior majeur pour voir jaillir un plus grand nombre de joueurs d’élite.

Malgré tous les efforts déployés pour élargir la structure de développement québécoise, le nombre de joueurs d’élite était, grosso modo, resté le même.

Cette saison, si l’on tient compte du fait qu’un faible échantillon de matchs ait été disputé, et en dépit de l’expérience particulière d’Hendrix Lapierre, les proportions sont pratiquement restées les mêmes:

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

NDLR: Au fil de la saison, en raison des blessures, renvois et abandons, le nombre de joueurs ayant disputé au moins la moitié des matchs diminuera et les proportions changeront légèrement.

Au fil des ans, cet élargissement du sommet de la pyramide de développement québécoise (ou cette dilution du niveau de compétition dans des phases de développement cruciales pour les joueurs) semble toutefois avoir eu des répercussions majeures au niveau suivant, dans la LNH.

En jetant un coup d’oeil au tableau qui suit, gardez en tête qu’entre 1985 et 1997, la LHJMQ est graduellement passée de 10 à 14 équipes. Et qu’à compter de 1999, le circuit junior majeur a été composé de 16 équipes. Plus tard, en 2005, on a fini par atteindre le sommet de 18 équipes qui est toujours en vigueur aujourd’hui:

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Si l’on tient compte du fait qu’il faut généralement entre trois et cinq ans avant qu’un hockeyeur d’âge junior puisse devenir un joueur titulaire dans la LNH, on constate que le nombre de joueurs québécois dans la LNH s’est mis à décliner à la même époque où la LHJMQ est passée à 16 équipes. Et que ce déclin s’est accéléré lorsqu’on a accueilli les 17e et 18e équipes au milieu des années 2000.

La présence québécoise n’est toujours pas menacée dans la LHJMQ. Mais il y a probablement des leçons intéressantes à tirer de ces statistiques.

Au début de cette semaine lorsqu’il s’est adressé aux représentants des médias pour la première fois, le nouveau directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, a souligné que son objectif principal consiste à moderniser le hockey mineur et, par la bande, à éventuellement faire graduer davantage de hockeyeurs du Québec au sein des équipes nationales et dans la LNH.

Quand les décideurs de HQ entreprendront leur réflexion, il sera essentiel qu’ils se concentrent sur la manière dont on enseigne et organise le hockey à la base de la pyramide. Cependant, les chiffres qui précèdent indiquent que la LHJMQ devrait aussi faire partie de cette importante remise en question.

En procédant sans cesse à des expansions, et donc en privilégiant ses intérêts commerciaux, la LHJMQ est peut-être celle qui a le plus nui à sa mission de développer des hockeyeurs d’élite.